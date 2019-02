Anderlecht-aanwinst Bolasie schopte het van een amateurclub tot de Premier League, met dank aan... Malta Pieter-Jan Calcoen

26 februari 2019

11u40 0 Anderlecht Drie stappen voor-, twee achteruit. Het traject van Anderlecht-uitblinker Yannick Bolasie (29) heeft veel weg van de processie van Echternach.

De naam was toch dezelfde... Yannick Bolasie ambieerde als tiener de Premier League. Wel, in 2007 belandde hij er ook. Weliswaar in... Malta, bij Floriana.

Zelfs zij die Bolasie toen zot verklaarden, moesten achteraf toegeven: góeie zet. Alles was beter dan te blijven spelen bij amateurclub Hillingdon Borough, waar hij per doelpunt een hamburger uit de kantine kreeg, en finaal te moeten gaan werken. Dat laatste was zelfs concreet: Bolasie zou schrijnwerker worden in het bedrijf van zijn vader, tot zijn neef Lomana LuaLua (ex-Newcastle en -Olympiakos) een test bij Floriana in Malta regelde. En Bolasie de sprong waagde - alles voor de droom.

