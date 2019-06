Anderlecht 3.0 start vandaag zonder Kompany, maar met T1 Davies: “Alleen winnen is niet genoeg” Jan Mosselmans

17 juni 2019

06u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Anderlecht start vandaag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt zonder Vincent Kompany die, net als de andere internationals, van een extra weekje vakantie geniet. Wel van de partij, de nieuwe T1: Simon Davies (45).

Anderlecht begint vandaag aan het Kompany-tijdperk. Na een “traumatiserend seizoen”, dixit Kompany, heeft paars-wit nood aan een totale facelift. Op het niveau van de staf heeft die zich voltrokken, op de vernieuwde spelerskern is het nog wachten. Maar het is nog vroeg, zo’n zes weken voor de competitiestart...

Kompany laat deze week de trainingen volledig over aan zijn rechterhand, Simon Davies. Die zal worden bijgestaan door Karim Belhocine, Pär Zetterberg, Jonas De Roeck, keeperstrainer Max de Jong en de nieuwe physical coach Floribert Ngalula.

De spelerskern is voorlopig ongewijzigd. Het is wachten op de eerste uitgaande en inkomende transfer, in die volgorde. Want dat Anderlecht eerst moet verkopen, vooraleer het kan/wil toeslaan op de transfermarkt, is zeker.

Bijna iedereen mág weg

Voor vier spelers is een vertrek onbespreekbaar: Verschaeren, Bornauw, Amuzu en Doku. Alle anderen mogen weg bij een goed bod. Daartoe behoren dus ook de elf uitgeleende spelers: Roef, Chipciu, Thelin, Ganvoula, Sá, Saief, Morioka, Dauda, Abazaj, Musona en Cools. In principe mag er vandaag dus veel volk worden verwacht op de eerste training. Ook jongens als Trebel en Appiah, voor wie concrete interesse van Nantes bestaat, werden uitgenodigd. De A- en belofteninternationals sluiten volgende maandag bij de groep aan.

Onze speelstijl zal op balbezit gestoeld zijn, met een opbouw van achteruit en een agressieve pressing T1 Simon Davies

Intussen zit Kompany niet stil. Vorige week deelde hij in Durbuy zijn visie over de doorstart en de sportieve ontwikkeling van Anderlecht 3.0 met zijn staf en de leden van andere departementen van de club. Achteraf toonde hij zich op de sociale media van Anderlecht opgetogen over de teambuilding. “Ik heb bij iedereen een heel positieve ingesteldheid kunnen vaststellen. Die positieve energie is nodig willen we het traumatiserend seizoen achter ons laten. We hebben een duidelijke visie voor de toekomst ontwikkeld. Die wil ik nu delen met mijn staf, de spelers én de fans.”

Guardiola als voorbeeld

Vandaag om 14 uur wordt Simon Davies, de nieuwe T1, officieel voorgesteld. Davies moet de visie van Kompany in de praktijk omzetten. Op de sociale media van Anderlecht lichtte hij alvast een tipje van de sluier. “Op korte termijn is het onze ambitie om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Maar we willen dat doen op een attractieve manier, alleen winnen is niet genoeg. Onze speelstijl zal op balbezit gestoeld zijn, met een opbouw van achteruit en een agressieve pressing.” Dat Kompany en Davies bij onder meer Pep Guardiola de mosterd zullen halen, is intussen duidelijk. “Guardiola beschikt over de gave om spelers op een eenvoudige manier duidelijk te maken wat van hen verwacht wordt”, aldus Davies. “Hij schept een atmosfeer waarin iedereen zich terugvindt. Bij Pep heeft iedereen van het team een duidelijke rol.”