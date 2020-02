Andere plaatsen voor onterecht gestrafte Anderlecht-fans, Luckassen weken out PJC

20 februari 2020

10u50 0 Anderlecht De Fan Board krijgt zijn zin. Anderlecht komt zijn onterechte gestrafte supporters tegemoet voor de partij tegen Zulte Waregem en zal stappen ondernemen tegen de relschoppers.

Anderlecht werkt dan toch aan een oplossing voor zijn fans. Tegen Zulte Waregem blijft de spionkop gesloten na meerdere supportersincidenten - denk maar aan de voetzoeker die Simon Mignolet naar het hoofd geslingerd kreeg -, maar er kwam veel protest bij de achterban. “Vele onschuldige mensen worden gestraft”, klonk het nadat bleek dat RSCA niet in beroep zou gaan tegen de sanctie opgelegd door de bond. Anderlecht was aanvankelijk niet geneigd die toeschouwers tegemoet te komen, na aandringen van de Fan Board gebeurt dat nu toch. Paars-wit bekijkt hoe het een groot deel van de supporters die in het verleden nooit betrokken zijn bij onlusten voor de match tegen Zulte Waregem eenmalig een andere plek kan toewijzen.

De personen die tegen Club en KV Mechelen bommetjes op het veld wierpen, zijn inmiddels geïdentificeerd. Anderlecht zal strafrechtelijke en burgerrechtelijke stappen ondernemen.

Luckassen geblesseerd

Nog bij Anderlecht is er trouwens slecht nieuws. Derrick Luckassen is “enkele weken out” met een blessure aan de knie. Wellicht is hij pas in de play-offs weer inzetbaar, Marco Kana lijkt de meest aangewezen vervanger. De ziekenboeg van RSCA blijft zo overvol: onder meer Trebel, Dimata, Chadli en Roofe trainen niet met de groep.

