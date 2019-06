Als Kompany een vraag heeft, kan hij altijd bij Guardiola terecht: “Ik wens hem al het beste toe” ODBS

19 juni 2019

18u00

Bron: Dugout 0 Anderlecht “Moeilijk. Heel moeilijk.” Dat is het antwoord van Pep Guardiola op de vraag of Kompany, naast het veld, te vervangen is bij Manchester City.

Dat het respect van Guardiola voor Kompany bijzonder groot was, en vice versa, benadrukt de Spaanse trainer ook in een gesprek over het vertrek van de Man City-kapitein naar Anderlecht. “Vincent nam zo’n belangrijke rol op in de ploeg, ook al kon hij dat (door blessures, nvdr) niet altijd waarmaken. Een echte leider, die mijn volle respect verdient. Toen ik hier drie jaar geleden aankwam, heeft hij als geen ander meegeholpen aan dit project. Ook omdat hij altijd zegt wat hij denkt. Ik zal hem missen. Manchester City zal hem missen. Er zijn weinig spelers die een club echt kunnen veranderen.” Al gooit Pep er vervolgens ook wel Pablo Zabaleta, Joe Hart, David Silva en Sergio Aguëro tegenaan. Maar: “Ik wens hem al het beste toe. Hij maakt zeker en vast deel uit van de geschiedenis van deze club.” Ook het atoomschot waarmee Kompany in zijn laatste thuismatch City aan de broodnodige zege hielp tegen Leicester City, kwam ter sprake. “De spirit achter die goal en de wil om ze te maken, dat was ongelofelijk.”