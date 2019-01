Alles nog open in zoektocht naar nieuwe coach Anderlecht PJC/MJR

03 januari 2019

Vier. Drie. Twee. Eén! De tijd begint stilaan te dringen voor Anderlecht. Over vier dagen vertrekt het op winterstage naar Spanje, liefst met een nieuwe coach, maar die is er nog steeds niet. “Alle mogelijkheden liggen nog open”, klinkt het op Neerpede. “Het kan snel gaan.” Al was het maar omdat Frank Arnesen vanaf vandaag aan zijn job als sportief directeur begint. Om 11 uur zal Michael Verschueren hem voorstellen aan de pers, nadien schakelt het duo een versnelling hoger in de zoektocht naar een opvolger voor Hein Vanhaezebrouck. Een optie is Martin Jol (62). Die is vrij sinds hij in 2016 vertrok bij het Egyptische Al-Ahly en staat op de shortlist van Arnesen, die met Jol werkte bij Tottenham.

De Nederlander heeft naar verluidt wel oren naar de uitdaging in België en is niet extreem duur (in tegenstelling tot Cocu). Tot concrete onderhandelingen kwam het voorlopig niet: volgens onze informatie sprak paars-wit (nog?) niet met Jol.