Alleen Mogi Bayat kreeg dure Teodorczyk weg, Anderlecht ontvangt verre van 7 miljoen euro PJC/MJR

18 augustus 2018

08u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Lukasz Teodorczyk (27) gaat naar Udinese, met dank aan... Mogi Bayat. Achtergrond bij de opvallende terugkeer van de makelaar binnen Anderlecht.

Een nettoloon van 1,7 miljoen euro en de laatste maanden dramatische prestaties: het was een hele uitdaging voor RSCA om een oplossing te vinden voor Lukasz Teodorczyk. Vanuit Turkije was er weliswaar vage interesse, maar het ontbrak de betrokken clubs aan directe cash. Omdat ook vanuit Frankrijk (Nantes werd genoemd) beweging uitbleef, bestond de kans dat Anderlecht een publiekslieveling met zwaar contract in de B-kern moest stoppen - een nachtmerrie. En toen kwam... Mogi Bayat.

Aanvankelijk hadden Luc Devroe en Marc Coucke geen oren naar de voorstellen van de makelaar. Het duo wilde breken met het beleid van het oude bestuur - waarin Bayat als vriend van Herman Van Holsbeeck een grote rol speelde - en wilde dus liever zónder de Belg met Iraanse roots transfers afronden. Alleen was dit een noodsituatie: het zag ernaar uit dat enkel Bayat Teodorczyk kon slijten. Met het mes op de keel (en frisse tegenzin) gaf Anderlecht toe.

3,5 miljoen euro?

Het gevolg was dat Mogi de laatste dagen als vanouds omnipresent was op de burelen in Neerpede. Met succes: hij deed wat niemand anders kon en loodste Teodorczyk naar de uitgang. Weinig verrassend was de bestemming: Bayats bevriende club Udinese, waar de aanvaller voor vier seizoenen tekende. Poolse bronnen meldden dat paars-wit 7 miljoen euro vangt, maar dat is niet correct. Volgens onze informatie gaat het om minder dan de helft plus bonussen.

Ondanks de lage prijs was de exit van Teodorczyk voor alle partijen het beste scenario. De speler zelf had geen toekomst meer in het Astridpark, waar hij zelfs de jonge Dauda voor zich moest dulden in de pikorde. Om zijn plek bij de nationale ploeg niet te verliezen, was een transfer noodzakelijk. Anderlecht ziet dan weer het grootste loon van de selectie verdwijnen. Maar belangrijker: het maakt zo ruimte vrij voor een extra spits, waar Hein Vanhaezebrouck reeds om gevraagd heeft.

De grootste winnaar is echter Bayat, wiens rol binnen het nieuwe Anderlecht allerminst is uitgespeeld. Hij is immers opnieuw nauwer betrokken bij Adrien Trebel en Kara Mbodj. Zeker de Senegalees wil nog andere oorden opzoeken.

🇵🇱 Lukasz #Teodorczyk è #bianconero! ⚪️⚫️

✍️ Leggi il comunicato ufficiale 👉 https://t.co/3H4sJ9MuTc#WelcomeTeodorczyk pic.twitter.com/wvS6xbKw30 Udinese Calcio(@ Udinese_1896) link