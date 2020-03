Akkoord tussen spelers en Anderlecht een feit: Kompany en maats zien af van één maandloon en besparen club 3 miljoen euro Pieter-Jan Calcoen

24 maart 2020

10u57 78 Anderlecht Witte rook op Anderlecht. Er is een akkoord tussen de spelersgroep en de directie. Dat vernam onze redactie. De voetballers stemmen ermee in om hun maandloon van april te laten vallen.

De gesprekken tussen het bestuur en de kleedkamer - met Vincent Kompany als belangrijke tussenpion in een videochat - kennen de afloop die de directie gehoopt had. De spelersgroep, die het voorstel in de praktijk niet kón weigeren, laat de individuele maandlonen voor april vallen, om zo de club te helpen in de “door corona financieel bijzonder moeilijke tijden”. CEO Karel Van Eetvelt zei gisteren al dat de ingrepen noodzakelijk zijn om het voortbestaan van de club veilig te stellen. De cijfers van RSCA kleuren bloedrood.

Met deze maatregel hoopt Anderlecht 3 miljoen euro te besparen. Voor april is er trouwens ook geen groepsverzekering voor de spelers. Zolang de Pro League of de overheid geen andere beslissingen neemt, zet Anderlecht zijn spelers - in tegenstelling tot de ‘gewone’ werknemers - niet op technische werkloosheid. “Want dat houdt risico’s in”, zei Van Eetvelt gisteren. ­Concreet vreest Anderlecht dat spelers vrij zijn om bij een andere club te tekenen eenmaal ze technisch werkloos zijn. Maar dat is erg twijfelachtig, menen juristen. “Corona is overmacht.”

Inspanning directie

Ook de directie levert overigens een inspanning. De bestuursleden zouden naar verluidt enkel salaris aanvaarden voor de taken die ze kunnen uitvoeren. Wat tot hun normale takenpakket behoort, maar nu niet realiseerbaar is door corona, zal niet gefactureerd worden, zo klinkt het in de wandelgangen van het Lotto Park.