Akkoord op alle niveaus: Bundu komt van Aarhus over naar Anderlecht PJC

06 augustus 2020

04u30 0 Anderlecht Witte rook. Anderlecht heeft op alle niveaus een akkoord bereikt over een definitieve transfer van Mustapha Bundu (23). De aanvaller kan voor vier jaar tekenen in het Lotto Park, op voorwaarde dat hij eerstdaags slaagt voor zijn medische testen.

Ook met Aarhus is er een mondelinge deal. De Denen wilden aanvankelijk een volgens RSCA te hoge prijs, maar Anderlecht wilde zo diep niet in de portefeuille tasten en liet Aarhus sudderen. Die tactiek heeft nu zijn vruchten afgeworpen, zo melden Deense bronnen ons formeel: Aarhus bindt in en neemt met minder dan 3 miljoen euro (exclusief bonussen) vrede. Goed onderhandeld.

Bundu was eerder deze mercato al op bezoek in Anderlecht. Hij scoorde vorig seizoen 10 keer en was goed voor 12 assists. De international uit Sierra Leone kan als negen en als flankaanvaller uit de voeten. Als jonge speler genoot hij zijn opleiding in een academie van Craig Bellamy, nu beloftencoach bij paars-wit. Vincent Kompany gelooft naar verluidt fors in Bundu.

Lees ook:

