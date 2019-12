Ajax opnieuw gecharmeerd door Van Crombrugge MVS

24 december 2019

04u00 0 Anderlecht De kans dat André Onana ook volgend seizoen nog doelman is van Ajax is bijzonder klein. De grootste clubs – lees: Barcelona, PSG – denken aan de Kameroener. Mocht hij deze zomer effectief vertrekken, dan is Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge (26) een mogelijke opvolger.

Een verrassing is dat niet, Van Crombrugge kon in 2017 al naar Ajax, toen als tweede doelman. Dat ze in hem nu een waardige opvolger van Onana zien, verandert de zaken misschien wel. Ajax scout Van Crombrugge al maanden intensief en is overtuigd van zijn kwaliteiten. Van Crombrugge van zijn kant voelt zich goed bij Anderlecht, waar hij nog een contract heeft tot 2023, maar zal misschien geen tweede keer nee zeggen tegen de Nederlandse topclub.

Ook vanuit de Franse Ligue 1 wordt er aan Van Crombrugges mouw getrokken, maar voor Anderlecht is een vertrek van de doelman deze winter absoluut onbespreekbaar, dat bevestigde Michael Verscheuren aan de entourage van de doelman. Ook Van Crombrugge zelf benadrukt dat hij niet in het project van Anderlecht is gestapt om deze winter al weer te vertrekken.