AEK geeft Vranjes nu al vrij, ook Milic sluit op 1 juli aan bij Anderlecht



FDZ/KDZ

17 juni 2020

03u30 0 Anderlecht Ognjen Vranjes (30) wordt één juli op training verwacht bij Anderlecht. De Bosnische verdediger keert terug van AEK Athene op vraag van paars-wit zelf.

Griekse media legden de hand op een mail van AEK naar het Anderlecht-bestuur. “Wij geloven dat alle grote Europese clubs deze crisis verenigd moeten doorkomen, maar we zien dat jullie het daar niet mee eens zijn. We respecteren jullie beslissing en daarom geven we de speler (Vranjes) vrij. Hij kan terugkeren naar jullie om - zonder verdere problemen - de voorbereiding aan te vatten bij Anderlecht. We wensen jullie veel succes en we hopen dat het voetbal sterker uit deze crisis komt.”

Ook Antonio Milic sluit op 1 juli aan bij paars-wit. De Kroatische verdediger speelt eerst nog vier wedstrijden voor het Spaanse Rayo Vallecano. De Brusselaars onderhandelen momenteel nog steeds met PSV over een transfer van Derrick Luckassen. Paars-wit zou twee miljoen euro veil hebben voor de Nederlandse verdediger, de Eindhovenaren willen drie miljoen. Anderlecht speelt op 11 juli trouwens een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen STVV op Neerpede.

