Advocaat Bayat: “Anderlecht betaalt niet omdat ze met financiële problemen kampen” ODBS

20 februari 2019

15u16

Mogi Bayat betreurt dat voetbalclub Anderlecht in de pers communiceert over een louter contractueel geschil over openstaande facturen. Dat meldt de makelaar via zijn vennootschap Creative & Management Group (CMG). Ook zijn advocaat haalt bij RTBF zwaar uit naar paars-wit. "Anderlecht verliest haar principes omdat ze het financieel erg moeilijk hebben."

RSC Anderlecht liet gisteren in een persbericht weten dat Mogi Bayat, één van de spilfiguren in het het voetbalschandaal, geld van de club heeft laten blokkeren. De in opspraak geraakte voetbalmakelaar reageerde daarmee op het feit dat Anderlecht hem niet langer betaalde voor enkele transferdeals uit het verleden. Anderlecht zei gisteren verontwaardigd te zijn en zal de zaak voor de rechtbank uitvechten.

Wie denkt de voorzitter van Anderlecht dat hij is om te oordelen of iemand respectabel is of niet? In ons land bestaat nog altijd het vermoeden van onschuld.” Jean-Philippe Mayence, advocaat van Bayat

CMG, de vennootschap naar Belgisch recht via dewelke Mogi Bayat zijn activiteiten uitoefent, zegt vandaag in een persbericht dat zij kennis heeft genomen van het persbericht dat Anderlecht liet verspreiden. "CMG wil dit debat niet in de pers voeren en betreurt dan ook ten zeerste dat RSCA publiekelijk communiceert over een louter contractueel geschil over openstaande (en nooit betwiste) facturen", luidt het.

Sinds februari 2018, dus ruim vooraleer ‘Operatie Schone Handen’ van start ging, heeft CMG naar eigen zeggen herhaaldelijk aangedrongen op de betaling van facturen die RSCA verschuldigd is. "RSCA liet de verschillende brieven en ingebrekestellingen van CMG onbeantwoord. RSCA heeft geen enkele vraag gesteld in verband met de transparantie van de contracten die RSCA (zelf) met CMG heeft afgesloten. CMG kan dan ook enkel verrast zijn over de verontwaardiging waarvan RSCA nu blijk geeft. Gelet op de financiële situatie van de club, heeft CMG met toestemming van de beslagrechter bewarend beslag gelegd op de tegoeden van RSCA om zijn belangen veilig te stellen", luidt het in het verspreid persbericht van CMG.

CMG heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in de procedure die het vorige week ten gronde heeft ingeleid voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en wil het debat niet verder in de pers voeren.

Mayence: “Compleet vals excuus”

Bij RTBF schuwt Jean-Philppe Mayence, de advocaat van Mogi Bayat, de harde woorden niet. “Ik begrijp de houding van Anderlecht hoegenaamd niet. Altijd een respectabele club geweest, tot ze nu halve waarheden gaan verspreiden in de pers. Terwijl het hier om een juridisch proces gaat. Beneden alle niveau. Ze hebben in het verleden mandaten aan Mogi gegeven om transfers af te handelen. Transfers die Anderlecht enorm veel geld hebben opgeleverd. Contractueel zijn er commissies op die transfers vastgelegd. Commissies die al moesten betaald zijn, zeker omdat we er al meerdere keren een uitstel op hebben toegestaan. Maar toch beslissen ze om niet te betalen - ik denk omdat ze met financiële problemen kampen. Maar om dan met het compleet valse excuus af te komen als dat ze geen makelaars betrokken in ‘Operatie Propere Handen’ betalen, is van laag allooi. Wie denkt de voorzitter van Anderlecht dat hij is om te oordelen of iemand respectabel is of niet? In ons land bestaat nog altijd het vermoeden van onschuld.”

“Ik vind dat absoluut schandalig en dan wik ik nog mijn woorden. De club verliest haar principes. En als ze die verliest, is dat vooral omdat ze - zo lijkt het me - het financieel erg moeilijk hebben. Bovendien gaat het hier om geld dat ze aan een vennootschap moeten die helemaal van niets beschuldigd is. Geld dat trouwens door een rechter bevolen is te betalen. Ik ben extreem gechoqueerd. Zoals ik dat ook ben toen ik vernam dat Anderlecht zich tegen de aanwezigheid van Mogi in de tribunes kant. Men moet af en toe ook kunnen aanvaarden dat iemand die louter in beschuldiging is gesteld van fiscale malversaties, die hij betwist, nog altijd een normaal leven mag leiden. Dat is niet langer het geval. Hij mag niet meer werken omdat hij geen transfers meer kan doen of contact kan hebben met andere makelaars. Deze situatie is extreem moeilijk voor mijn cliënt. Zijn rekeningen zijn geblokkeerd. Dan is het toch niet meer dan normaal dat hij zijn rechten wil laten gelden?”