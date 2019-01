Adrien Trebel laat Bayat niet vallen: “Als ik Anderlecht ooit verlaat, zal dat geregeld worden door Mogi” GVS

18 januari 2019

09u10 0 Anderlecht Het blijft wachten op Adrien Trebel (27). De middenvelder van Anderlecht sukkelde op winterstage in een (lichte) knieblessure en mist na een ellenlange revalidatie van zijn buikspieroperatie nu ook de belangrijke match tegen concurrent AA Gent. Zuur, want een fitte Trebel is altijd een wapen voor een krabbelend paars-wit. “Of een nieuwe coach gaat helpen? We hopen op een nieuwe dynamiek, maar Rutten staat niet op het veld.”

De laatste match van Adrien Trebel dateert al van meer dan twee maanden geleden. Op 11 november kwam de Fransman het laatst in actie, Anderlecht won thuis met 2-0 van... AA Gent. Nadien liet hij zich eindelijk aan z’n buikspieren opereren om na de winterstage op volle sterkte de cruciale fase van de competitie te kunnen aanvatten. Enig probleem: de middenvelder blesseerde in Spanje zijn knie. Geen ernstige kwetsure, maar de topper in de Ghelamco Arena komt wel te vroeg.

“En zeggen dat de dokters me moesten afremmen tijdens mijn revalidatie van mijn buikspieroperatie. Ik voelde mij zo bevrijd. Ik kon weer sprinten zonder pijn. Mentaal was dat belangrijk. Eigenlijk moest ik vroeger geopereerd worden, maar ik had er alles voor over om te blijven spelen. Inspuitingen, extra oefeningen. Alles hebben we geprobeerd. Maar er hielp niets. Op een bepaald moment besefte ik dat ik mijn carrière op het spel zette. Ik moest geopereerd worden, ik wilde die miserie kwijt.”

Dynamiek

Op stage maakte Trebel zijn comeback. In een oefenmatch tegen Heidenheim speelde hij vinnig én trof hij raak. Tót hij plots zijn knie blesseerde, op een moment dat haast niet ongelukkiger kon komen. “Maar assistent-trainer Belhocine en de voorzitter vertelden me al dat ik opnieuw mijn tijd mag nemen om terug te keren. Ze zien me liefst op het terrein als ik volledig in topvorm ben. Maar de match van zondag is toch een belangrijke. Het is simpel: iedereen moet beseffen dat Anderlecht maar nipt in de top zes staat. En play-off 1 halen is het absolute minimum. Dat moet doordringen, we moeten alles winnen.”

Met een nieuwe trainer: Fred Rutten. “Of een nieuwe coach gaat helpen? We hopen op een nieuwe dynamiek, maar Rutten staat niet op het veld. Wij zijn grote jongens en moeten zelf tonen dat we het waard zijn om voor Anderlecht te voetballen. We moeten kunnen omgaan met die druk. Voor Hein Vanhaezebrouck hebben de spelers niet hard genoeg gewerkt. Maar het is makkelijker om de trainer te ontslaan dan de spelers. De directie wilde vernieuwen, maar ik had wel een goede band met Hein. Ik had na zijn ontslag nog geen contact met hem, maar ik wil die relatie herstellen.”

Kara

Volgens Trebel lagen de zwakke resultaten niet aan de tactiek. “Die was niet te complex. Het systeem met drie verdedigers was veeleisend, maar we trainden er hard op en de ploeg was er op afgestemd. Alleen kenden we mindere periodes en slikten we vermijdbare goals.” De ware reden van de malaise volgens Trebel? Leiderschap. “We hebben nood aan leiders. We mochten deze zomer Kara niet laten gaan. Bij een groep met veel jongeren heb je grote persoonlijkheden nodig om die gasten te sturen. Alleen de aanwezigheid van Kara in de kleedkamers was al voldoende om te imponeren. Hij weet wat druk is en zijn terugkeer is goed.”

En nog een woordje over Mogi Bayat, de makelaar van Trebel. “Ik respecteer dat Anderlecht geen zaken meer met hem wil doen. Maar als ik de club ooit verlaat, zal dat geregeld worden door Bayat. De directie weet dat en iedereen zal dan een inspanning moeten leveren. Ik keer Bayat de rug niet toe. De dag na zijn vrijlating zijn we samen gaan eten. Hij heeft een sterk karakter, maar hij was opgelucht dat hij terug bij zijn vrouw en vier kinderen was. Hij werkt nu een beetje, maar zijn gezin gaat voor.”