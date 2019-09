Adrien Trebel doet ritme op bij Anderlecht-beloften, zondag tegen Club? Pieter-Jan Calcoen/Klaas Dewyngaert

16 september 2019

18u47 0

Ineens is daar opnieuw... Adrien Trebel. De Franse middenvelder moest de voorbije maanden absoluut vertrekken - Al Shabab en Nantes hadden interesse -, maar vanavond staat hij gewoon opnieuw op het veld bij Anderlecht. In Wolvertem doet hij ritme op met de U21 tegen OHL. Trebel is een mogelijke vervanger voor de geschorste Albert Sambi Lokonga tegen Club Brugge. Mocht hij op Jan Breydel spelen, dan zou dat straf zijn, want de man met een jaarloon van drie miljoen euro bruto mocht zelfs in de oefenduels nauwelijks meedoen.