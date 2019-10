Adrien Trebel blijft zich inzetten voor Anderlecht: “Als de coach een beroep op mij doet, dan sta ik klaar” DMM

03 oktober 2019

08u01 0 Anderlecht Adrien Trebel blijft zich inzetten voor Anderlecht. De Fransman - op een zijspoor bij Anderlecht ondanks een monsterloon van drie miljoen euro - werd door Kompany opgevist tegen Club om daarna weer in de tribune te belanden.

Een contract tot 2023, maar in de zomer kreeg Adrien Trebel te horen niet in de plannen van Kompany te passen. Een dag of tien geleden moest hij aan de aftrap komen tegen Club. Trebel (28) speelt voor jojo bij Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad en La Derniere Heure zou hij dit weekend weleens met tegenzin weer in de basis kunnen staan tegen Charleroi.

Zever in pakjes volgens de Fransman, die op de geruchten reageerde op zijn sociale mediakanalen. “Ik lees veel dingen in de pers zonder dat journalisten de moeite nemen om me te contacteren. Daarom wil ik enkele dingen rechtzetten”, aldus Trebel.

“Ik ben een prof onder contract bij RSC Anderlecht. Ik train elke dag als een prof. Als de coach een beroep doet op mij, dan meld ik me aan. Als de coach mij niet oproept, dan respecteer ik zijn beslissing. Er is geen ruimte voor polemiek. Dat is nu eenmaal de sportieve realiteit die een prof moet aanvaarden. Ik wil tegelijk de talrijke supporters die mij hun steun betuigen bedanken.”