Adidas betaalt, Adidas kiest: waarom paars-wit al lang niet altijd meer paars-wit is Bart Fieremans & Pieter-Jan Calcoen

15 mei 2018

08u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Heel wat Anderlecht-fans lusten de nieuwe uitshirts niet: waarom respecteert de club de paars-witte kleuren niet? Begrijpelijke nostalgie, maar zo redeneren de kledingsponsors niet: Adidas kiest de kleur waarvan ze denken dat ze commercieel het best scoort.

De fans zien er 'zalmroze' in, de club zelf communiceert de kleur van het uitshirt van Anderlecht volgend seizoen als 'koraal'. In de kleurenpsychologie staan die tinten symbool voor rust, tederheid en liefde voor de medemens, niet meteen wat je associeert met de kracht en agressiviteit van het voetbal. Af te lezen aan sommige fanreacties op sociale media - van "flets zonder inspiratie" tot "walgelijke carnavalskleur" - valt de keuze van de uitshirts niet unaniem in de smaak. Op AA Gent zondag hingen kritische spandoeken in het Anderlecht-vak: "Respectez nos couleurs." En opvallend, zelfs voorzitter Marc Coucke alludeerde op de nieuwe kleur in een tweet: "Vandaag gespeeld zoals zalm in blik."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal