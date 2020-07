Aanvaller uit Denemarken die 3 miljoen moet kosten op bezoek bij Anderlecht PJC

31 juli 2020

Anderlecht had vandaag Mustapha Bundu (23) en zijn makelaar op bezoek. De aanvaller van het Deense Aarhus is een potentieel transfertarget. Zoals wel vaker gebeurt, ontvangt Anderlecht eventuele aanwinsten in België om hen een rondleiding te geven. Dat geeft aan dat de interesse ernstig is, maar een deal is er volgens onze info nog niet. Aarhus wil 3 miljoen euro voor de man uit Sierra Leone die vorig seizoen 8 keer scoorde. Hij kan diep in de spits en op de flank uit de voeten. De belangstelling voor Bundu staat los van het dossier Percy Tau.

Bundu og Sivebæk i lufthavnen tidligere i dag. Spotter et Dortmund-logo på den ene af maskerne. Noget interessant kan være på vej 😎 #ultratwitteragf #sldk pic.twitter.com/kOx0PIL6AD Martin Kring(@ martin_kring) link