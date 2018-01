7 à 8 miljoen: de details achter de transfer van Hanni naar Spartak Pieter-Jan Calcoen

30 januari 2018

07u44 0 Anderlecht Sofiane Hanni (27) out, Ryota Morioka (26) normaal gezien in bij Anderlecht. De eerste wilde absoluut vertrekken, de tweede wil koste wat het kost komen. De eindsprint van paars-wit is ingezet.

Puur sportief gezien wilde Anderlecht Sofiane Hanni - dit seizoen goed voor acht doelpunten, waaronder een hattrick op Standard zondag - niet kwijt. Vandaar ook dat de landskampioen een bedrag van meer dan tien miljoen op het hoofd van de Algerijn plakte toen Spartak Moskou vorige week zijn interesse uitte. De som schrok het Russische nummer drie af, maar dat was buiten Hanni zelf gerekend. Hij zette binnen RSCA druk om een vertrek te forceren.

Hanni voelt zich sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck niet gerespecteerd. Hoewel de coach meermaals zijn lof voor zijn rugnummer 94 uitsprak, was hij nooit de grootste fan. Het ging zelfs zo ver dat Vanhaezebrouck eind vorig jaar overwoog om Hanni zijn kapiteinsband af te nemen - te weinig leider, oordeelde Hein. Daarnaast stoorde het Hanni dat de supporters hem niet mochten - vaak werd hij uitgefloten - en dus wilde hij de Russische belangstelling nu verzilveren.

Gisterochtend vloog Hanni vanuit Zaventem naar Rome, om daar zijn medische tests bij Spartak af te leggen. Die leverden op het eerste gezicht geen problemen op. In principe tekent Hanni voor 4,5 seizoenen (waarvan mogelijk één jaar optioneel) in Moskou. Anderlecht vangt tussen de 7 en de 8 miljoen euro. 550 à 650.000 euro daarvan is voor ex-club KV Mechelen, dat recht heeft op tien procent op de meerwaarde bij een doorverkoop - Hanni vertrok destijds voor ongeveer 1,5 miljoen euro naar het Astridpark. Overigens kon de spelmaker ook naar China. Hij kon er drie miljoen euro netto per jaar verdienen, maar de niet nader genoemde Chinezen waren niet bereid om een grote transfersom te betalen.

Vraag is: waarom verkoopt Anderlecht één van zijn efficiëntste spelers? Het antwoord is simpel: de club heeft geld nodig. Als gevolg van de overname door Marc Coucke mogen de activa en passiva niet extreem hard schommelen, wat maakt dat Anderlecht eerst moet verkopen om zelf te kunnen kopen. Als een speler dan zelf aangeeft te willen vertrekken en de aanbieding is financieel interessant, dan is een vertrek de beste optie. Zeker als de vervanger al klaarstaat.