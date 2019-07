50 spelers gebruikt in voorbereiding, maar welke 11 starten straks? Niets dan vraagtekens bij trainersdebuut Kompany PJC

28 juli 2019

10u24 0 Jupiler Pro League Vijftig spelers gebruikte Anderlecht in de voorbereiding. Slechts elf daarvan kunnen vanmiddag, bij de competitie-opener van paars-wit tegen KV Oostende, starten. Om maar te zeggen: niemand heeft garanties. Tenzij... Kompany zelf.

DOELMAN

Didillon lijkt titularis

Het is bij gebrek aan beter. Net als Club Brugge heeft ook Anderlecht lijntjes uitgeworpen naar Mignolet (Liverpool) en Butez (Moeskroen), maar een nieuwe keeper was finaal niet de prioriteit. En zo ziet het ernaar uit dat Thomas Didillon, in de play-offs zwak en steeds meer zichzelf buiten de groep zettend, in doel zal staan. Ook al omdat er met Boeckx en Roef weinig valabele alternatieven zijn.

RECHTSBACK

Lutonda als verrassing?

Hij zou het verdienen. Thierry Lutonda, amper achttien, was één van de revelaties deze voorbereiding. Op rechtsachter maakte hij indruk met zijn groot loopvermogen, zijn intenties om uit te voetballen en zijn offensieve impulsen. Kompany speelde hem daarnaast al voorin uit. Mocht Lutonda toch nog iets te groen zijn, dan is wellicht Saelemaekers basispion. Chipciu was de voorbije dagen geblesseerd, Najar is langdurig out en Sowah, sjah...

CENTRALE VERDEDIGER RECHTS

Kompany steekt er bovenuit

Kompany, who else? Het zou verbazen, mocht de speler-manager zichzelf op de bank - correctie: tribune - zetten voor de seizoensopener. Kompany stuurt achterin voortdurend bij en verzorgt de opbouw. Maar ook qua overige kwaliteiten is er niemand die hem benadert. Zeker Sá of Sanneh niet. Zij moeten niet voor niks weg.

CENTRALE VERDEDIGER LINKS

Bornauw of Sandler?

Overhaasten, dat wil Anderlecht met Philippe Sandler zeker niet doen. De Nederlander miste bijna de volledige aanloop, maar past wel perfect in de filosofie, want hij verdedigt agressief vooruit en heeft een zuivere passing. Net daarom valt het niet uit te sluiten dat Sandler speelt, hij ligt in balans met Sebastiaan Bornauw, die ook laattijdig aansloot. Lawrence, Dante en Milic zijn geen concurrentie.

LINKSBACK

Cobbaut dan maar?

Een knelpuntberoep: dat is de linksachterpositie in het Astridpark. Eigenlijk is Elias Cobbaut de enige die de plek echt beheerst, waardoor hij veel kans maakt om te starten. Kayembe overtuigde in de oefenwedstrijden nooit, Lawrence en Milic kunnen het wel, maar zijn toch vooral centrale verdedigers. Saief is volledig naar het achterplan verdwenen. Wat wel zou kunnen, is Lutonda naar links schuiven.

VERDEDIGENDE MIDDENVELDER

Kums op de bank?

Zijn gouden glans al een tijdje kwijt. Het valt niet uit te sluiten dat voormalig Gouden Schoen Sven Kums naast het team valt. In de laatste twee oefenduels, tegen HSV en PAOK, was hij slechts een wisselspeler. Ook zorgwekkend voor Kums is dat Dewaele en Zulj zich opwerpen als betrouwbare brekers voor de defensie. Zulj was in Hamburg impressionant, Dewaele was dat in Benfica.

AANVALLENDE MIDDENVELDER RECHTS

Meteen Verschaeren?

Qua talent is er zelfs geen discussie. Yari Verschaeren heeft altijd zijn plaats in het vernieuwde Anderlecht. Dat bewees hij ook tegen PAOK - tegen de Grieken was hij de enige die echt een goed niveau haalde - maar het was zijn enige vriendschappelijke partij na zijn lange vakantie. Heeft Verschaeren te weinig ritme, dan kan El Hadj spelen (of Vlap, of Nasri, of Trebel, of Dewaele, of Kums, of...).

AANVALLENDE MIDDENVELDER LINKS

Debuut voor Vlap?

Naar eigen zeggen is hij er klaar voor. Anderlecht haalde Michel Vlap om, dixit Zetterberg, “het verschil te maken”. Tot dusver lukte dat nauwelijks, maar de verwachting is wel dat hij begint tegen KV Oostende. Al was het maar omdat hij de goal weet staan, wat extra belangrijk wordt als er effectief geen spits van opleiding inzetbaar is.

RECHTSBUITEN

Amuzu voor contract?

Het was een opluchting, toen Sidney Sam finaal niet tekende. Francis Amuzu wil dit seizoen niet meer ter discussie staan. Zijn status wordt doorslaggevend in de beslissing om al dan niet te verlengen - zijn contract loopt af. De back-ups zijn dezelfde als op links: Saelemaekers, Doku, Verschaeren en Nasri.

LINKSBUITEN

Trekt Doku lijn door?

De Portugezen van Benfica raakten er niet over uitgepraat. Jérémy Doku was een wervelwind op de flank. Hij is amper zeventien, maar heeft een waanzinnig arsenaal aan dribbels. Amuzu, Saelemaekers, Nasri en Verschaeren kunnen in theorie ook op links. Adzic opstellen ligt veel minder voor de hand.

SPITS

Gerkens als ‘valse 9'?

Het wordt behelpen. Aanvankelijk scoorde Kiese Thelin vlot, maar het is erg onwaarschijnlijk dat hij fit geraakt. Voorts is Santini op weg naar de uitgang en is er in Dauda en Dhauholou niet veel geloof. Zo komt Kompany waarschijnlijk bij manusje-van-alles Gerkens uit. Op Hamburg viel hij sterk in als ‘valse 9'. Een pluspunt: Gerkens weet de goal staan...