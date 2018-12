439 dagen Hein bij Anderlecht in quotes: “Ik vrees niet voor mijn job. Wat voor nut heeft het als ik ga vrezen voor mijn job?” GLA

16 december 2018

“In België moet Anderlecht altijd dominant voetballen”

“Mijn ambitie? Het Constant Vanden Stockstadion vol krijgen”

“Als kind kleurde alles in mijn pennenzak paars-wit”

03/10/2017 • Officiële voorstelling bij Anderlecht

“Ik ben aangenaam verrast. Ik heb hier niemand gezien die niet bij Anderlecht hoort te spelen”

13/10/2017 • na zijn debuutmatch: KV Mechelen-Anderlecht 3-4

“Ik heb veel geleerd. Sommigen waren op een hoog niveau, anderen waren ‘voldoende’”

18/10/2017 • Europese ontnuchtering: Anderlecht-Paris Saint-Germain 0-4

“De spelers wisten heel duidelijk waar de ruimte en oplossingen lagen. Ik heb alleen meer tijd nodig om in dergelijke omstandigheden de diverse opties aan de groep voor te leggen.”

22/10/2017 • Eerste nederlaag in topper: Anderlecht-RC Genk 0-1

“Ik kan niemand iets verwijten, maar als je zóveel kansen afdwingt, en zó dominant bent, hoor je de wedstrijd af te maken.”

05/11/2017 • Na zijn eerste Anderlecht-Club Brugge (0-0)

“Ik ben beschaamd”

“Er is nu een stage en een transferperiode, waarin we de juiste keuzes zullen moeten maken. Met een extra pion kunnen we de ploeg mogelijk 30% beter maken.”

17/12/2017 • Afgang op Jan Breydel: Club Brugge-Anderlecht 5-0

“Marc Coucke heeft zijn kwaliteiten al bewezen in het voetbal. Ik ben tevreden. Coucke is een Belg en heel ambitieus.”

21/12/2017 • eerste reactie op aantreden Marc Coucke als eigenaar van Anderlecht

“Ik heb op stage geprobeerd het groepsgevoel aan te wakkeren, maar in de toekomst zal een mental coach hoe dan ook nodig zijn.”

20/01/2018 • bij de start van de competitie na de winterstop in het seizoen 2017-2018

“Op mijn bank zaten alleen maar jonkies. Er zijn degradatiekandidaten die een betere bank hebben. Toch verwijt ik mijn jongeren niks”

16/02/2018 • Eerste valse noot in 2018: Sint-Truiden-Anderlecht 1-0

“Je mag nooit opgeven, maar de titel... Dan zal Club punten moeten verliezen à volonté. Kijk, we startten deze play-offs om te winnen, net zoals de Rode Duivels naar het WK gaan om wereldkampioen te worden – dat is de goeie ingesteldheid. En dus zullen we blijven knokken.”

01/04/2018 • eerste match play-offs: Anderlecht-AA Gent 0-2

“Dat ik hier ook volgend seizoen coach ben? Dat wist ik al. En het is toch logisch? Ik heb nog twee jaar contract."

15/04/2018 • Zelfzeker als steeds na Anderlecht-Club Brugge (1-0)

“Wíj misten de kansen. We moeten naar onszelf kijken. Je hebt spelers die met de ogen dicht scoren. Die maken er twintig in een seizoen. Bij ons zitten ze aan vier of vijf.”

10/05/2018 • Boeken toe in de play-offs: Anderlecht-Standard 1-3

“Je zult mij nooit kunnen betrappen op een gebrek aan respect voor het vorige bestuur – zij mogen ongelooflijk trots zijn. Maar toen ik hier aankwam... Ik dacht bij mezelf: ‘Oei, dit is het grootste voetbalinstituut van België, maar er mag wel eens aan de molen gedraaid worden.’ Het was de hoogste tijd voor een nieuwe schwung doorheen Anderlecht.”

“Ik wilde niet de eerste trainer van Anderlecht zijn die geen Europees voetbal haalde. Er zijn momenten geweest... (fronst de wenkbrauwen) Zelfs Luc Devroe vertelde mij dat hij, toen nog bij Oostende, aan voorzitter Coucke had gezegd: ‘Hoe dié ploeg Europees voetbal moet halen, weet ik niet, hoor.’”

“Het is plezant werken met Luc Devroe en de voorzitter – alles wordt met mij doorgesproken en ze trekken niemand aan waar ik niet achter sta. Het belangrijkste is om het evenwicht in de kern te herstellen – ik had geen flanken, ik had geen spelers met een actie...”

26/05/2018 • zijn eerste grote interview als trainer van Anderlecht

“We hebben bewust verjongd. Anderlecht scoort al jaren goed op vlak van jeugdwerking. Dan vind ik het maar normaal dat je jongens laat doorstromen. Nu is het de bedoeling om hen voldoende speeltijd te geven. En niet bij de beloften, hé.”

26/07/2018 • voor de eerste competitiematch tegen KV Kortrijk

“Wekelijks maken we progressie. Het valt nu te bezien of dat voldoende is om punten te pakken in de topwedstrijden die volgen met het vierluik Club Brugge-Antwerp-RC Genk-Standard.”

17/08/2018 • na competitiestart met 12 op 12

“Ik moet oplossingen vinden. Met de spelers die er zijn. Misschien moet ik eens iets veranderen qua invulling.”

20/09/2018 • Uitschuiver in eerste groepsmatch Europa League: Spartak Trnava-Anderlecht 1-0

“Crisis. Crisis. Crisis. (grijnst) We hebben zopas de crisis vermeden, toch?”

23/09/2018 • Na 2-1-winst tegen Standard volgend op 1 op 9 tege Club Brugge, Antwerp en RC Genk

“Dit is mijn verantwoordelijkheid, ik heb foute keuzes gemaakt. Hopelijk trekken we hier lessen uit, anders is dit helemaal voor niks geweest.”

27/09/2019 • pijnlijke bekeruitschakeling: Anderlecht-Union 0-3

“Ik vrees niet voor mijn job. Wat voor nut heeft het als ik ga vrezen voor mijn job?”

04/10/2018 • Nieuwe nederlaag in Europa League: Anderlecht-Dinamo Zagreb 0-2

“Er zijn er die zich wegstopten. Onaanvaardbaar voor een speler van Anderlecht.”

28/10/2018 • Pijnlijk verlies in de Oostkantons: AS Eupen-Anderlecht 2-1

“Dertig punten na vijftien speeldagen: een analyse? Dat doe ik intern wel. Wat ik wel kan zeggen: ik ben altijd blij als we winnen.”

11/11/2018 • zijn laatste zege met Anderlecht: 2-0 tegen AA Gent

“Ze hebben getoond dat ze in aanmerking komen voor meer. Ik heb genoten van die gasten.”

25/11/2018 • 4-2-nederlaag in Sint-Truiden met zes tieners in de ploeg

“De ploeg die wint, is degene die met de punten gaat lopen. Dat is het allerbelangrijkste.”

02/12/2018 • Nederlaag in zijn laatste topper in het Constant Vanden Stockstadion: Anderlecht-RC Genk 0-1

