4 paars-witte iconen over het annus horribilis van Anderlecht: “Een supercrisis, een nationale ramp” NVK/GLA

27 december 2018

06u00 0 Anderlecht Als Anderlecht straks niet wint van Waasland-Beveren, is het over heel 2018 gebuisd. Neem dat maar letterlijk – paars-wit zou voor het eerst sinds 1939 minder dan 50 procent van de punten pakken. Walter Baseggio (40), Stephane Demol (52), Marc Degryse (53) en Gille Van Binst (67), club­iconen van de jaren 70, 80, 90 en 2000, buigen zich met een collectieve zucht over het annus horribilis.

1. Als Anderlecht niet wint van Waasland-­Beveren, is het over heel 2018 gebuisd. Hoe erg is dat?

Baseggio: “Het zijn veelzeggende cijfers. Het is een zéér lastig jaar geweest. Natuurlijk heeft de overname daar iets mee te maken – al in de eerste maanden van 2018 bleek dat het een moeilijke perio­de zou worden. Maar dat de crisis zo lang zou ­duren en zich ook dit seizoen zou door­zetten? C’est fou.”

Degryse: “Het aangekondigde overgangsjaar is een crisisjaar geworden. Stabiliteit is een van de belangrijkste zaken voor een voetbalclub. Die was in 2018 ver te zoeken bij Anderlecht. Bij een overname is het normaal dat niet alles meteen als een trein loopt. Maar ook rekening houdend met die context, liep er nog veel te veel fout. Dat begon met de transferperiode in januari en zette zich een heel jaar verder.”

