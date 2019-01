25 jaar na eerste Gouden Schoen keert Pär Zetterberg terug naar oude liefde: “Ik ga doen wat Jean Dockx deed” Rudy Nuyens in Zweden

07 januari 2019

07u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Vandaag gaat Pär Zetterberg (48) aan de slag als assistent-coach bij Anderlecht. Uitgerekend 25 jaar geleden veroverde de Zweed zijn eerste Gouden Schoen. Wij zochten Zetterberg op in Falkenberg en troffen er een fiere bezitter van twee Gouden Schoenen, die Anderlecht weer mee naar de top wil loodsen.

“Let’s make a ride”, zegt Pär Zetterberg. Hij leidt ons rond door Falkenberg, langs een strand dat wit ziet van de vrieskou. “Als het echt koud wordt, raakt het zeewater wel honderd meter ver bevroren.” We passeren zijn vroegere school en het stadion van zijn oude club Falkenberg, voor we langs een met bomen omzoomd meertje rijden. “Als het dichtgevroren is, speel ik hier al heel mijn leven ijshockey.” De tocht gaat verder langs het pittoreske stadscentrum: “Zie je wat ik allemaal achterlaat? Ik doe het allemaal voor Anderlecht, want dat is mijn club.”

