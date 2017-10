"Wie niet wint, moet zwijgen" en "mijn imago interesseert me niet": Aan deze rake quotes mag Anderlecht zich verwachten

Ik lach daar eens mee, als ik weer eens hoor of lees dat ik een grote mond heb. 't Is simpel: ik ben to love or to hate. Maar één ding komt altijd terug: in elke club waar ik heb gewerkt, hebben ze mij graag. Ik kreeg vannacht telefoontjes van mensen in Kortrijk die me zeiden dat het hele stadion tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht zong: 'Heintje kampioen olé olé.' Dat doet mij iets. En dat er dan zijn die mij niet moeten hebben... (haalt schouders op) Dat zijn meestal de clubs die niet veel winnen tegen mij (grijnst)