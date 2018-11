‘Wereldtopper’ moet Trebel van pubalgie afhelpen: Duitse arts deed al 27.000 succesvolle operaties PJC/KDZ

13 november 2018

06u33 0 Anderlecht Aan de dokter zal het niet liggen. Ulrike Muschaweck is de Duitse arts die Adrien Trebel (27) van zijn pubalgie moet afhelpen. Een slimme zet: Muschaweck is wereldtop.

“Een Duitse dame.” Een naam gaf Adrien Trebel niet, toen hij sprak over de dokter die hij bezocht had in verband met zijn blessure aan de buikspieren, die hem al sinds het seizoenbegin belemmert om zijn gebruikelijke niveau te halen. Nochtans is Ulrike Muschaweck, die Trebel vandaag zal opereren, niet de eerste de beste: ze geldt als een autoriteit wat betreft hernia’s en pubalgie. Sinds 1993 heeft Muschaweck een privékliniek in München, waar ze jaarlijks meer dan 1.000 ingrepen uitvoert. Op het internet klinkt het dat de balans op ‘27.000 succesvolle operaties’ staat. Straffe cijfers.

Owen, Balotelli...

Dankzij haar innovatieve methodes mag Muschaweck de halve Premier League tot haar patiënten rekenen. In het verleden gingen onder meer Michael Owen en Steven Gerrard bij haar onder het mes, net als Mario Balotelli, Ander Herrera, Marco Verratti en Alan Shearer.

Muschaweck beweert dat ze Trebel binnen de drie weken opnieuw op training kan krijgen, terwijl andere chirurgen een revalidatie van zes tot twaalf weken voorspelden. Dat is een gevolg van haar operatiewijze. In medische kringen klinkt het dat Muschaweck ‘minimaal invasief’ werkt, wat wil zeggen dat zij slechts het hoogst noodzakelijke deel van het letsel aanpakt in plaats van de hele buikspierzone. Op die manier kan de schade aan de zachte weefsels beperkt worden en is een vlotter herstel mogelijk. Maar garanties dat de pijn nadien definitief weg is? Die zijn er ook hier niet...

Toch is Trebel zelf hoopvol. Hij denkt dat hij na zijn passage bij Muschaweck binnen de vier weken de groepssessies kan hervatten. Dat zou betekenen dat de Anderlecht-aanvoerder, die bekend staat als een snelle hersteller, nog voor Nieuwjaar opnieuw op het oefenveld staat, om dan op winterstage in Spanje zichzelf klaar te stomen voor de laatste lijn van de reguliere competitie en de play-offs. Behoudens een mirakel speelt hij in 2018 niet meer.