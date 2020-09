Exclusief voor abonnees “Voor Kompany ga ik door het vuur”: Ognjen Vranjes spreekt voor het eerst over zijn wedergeboorte bij Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

19 september 2020

07u00 0 Anderlecht Uit de paars-witte vergeetput: Ognjen Vranjes (30). De verdediger was persona non grata bij Anderlecht, maar is nu plots een titularis. «Ik ben veranderd. Kalmer geworden.»

Watskebeurt? Wie de laatste jaren op Neerpede over Ognjen Vranjes begon, kreeg prompt mondspoelmiddel aangeboden. Zo verbrand was Vranjes na de (te) vele schandalen. Maar kijk: RSCA heeft hem na zijn sterke voorbereiding en dito prestatie tegen Cercle in de armen gesloten. Wat tot voor kort niet haalbaar leek – een door Anderlecht toegestaan gesprek met Vranjes –, werd zo werkelijkheid. Al was het dan via Zoom. Corona...

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen