"Verbaasd" Anderlecht bekijkt of het Veljkovic uit stadion kan weren, De Vlieger: "Dit is provocatie"

25 februari 2019

13u31

Bron: Eigen berichtgeving/'Sports Late Night' - Vier 0 Anderlecht Opmerkelijke toeschouwer tijdens Anderlecht-Club: Dejan Veljkovic. De gevallen spelersmakelaar en spijtoptant was naar het stadion getrokken met zijn advocaat Kris Luyckx. “We wilden deze topmatch allebei zien”, zei die laatste. Anderlecht reageerde “verbaasd” op de aanwezigheid van de Serviër en bespreekt vandaag of hij in de toekomst nog welkom is. In ‘Sports Late Night’ op Vier werd het idee achter de aanwezigheid van Veljkovic niet begrepen.

“Het gerecht heeft mijn cliënt geen enkele voorwaarde opgelegd die hem dit verhindert. Ook de club heeft nooit gezegd dat hij niet meer welkom zou zijn”, aldus Luyckx. Maar binnen Anderlecht viel te horen dat de club, net als toen Bayat er nota bene naast Trebel zijn opwachting maakte in de tribunes, ‘not amused’ is. De club bekijkt of en eventueel hoe ze hem kunnen bannen.

Toen de zichtbaar vermagerde Veljkovic na de wedstrijd naar zijn auto liep, werd hij op boegeroep getrakteerd. “Maffia!”, scandeerden boze supporters. Reacties die Veljkovic verwacht had, zegt Luyckx. “Mijn cliënt begrijpt dat ook wel. Hij zal daar toch even doorheen moeten. Gelukkig was het onthaal op de tribune anders. Er zaten heel wat oude bekenden die hun steun uitspraken.”

In de studio van ‘Sports Late Night’ werd de vraag gesteld wat Veljkovic met zijn aanwezigheid wou bereiken. “Je vraagt je toch op z’n minst af of het wel opportuun is om nu al naar het stadion te trekken”, aldus analist Eddy Snelders. “Het zal wel ingefluisterd zijn door Luyckx, trouwens een Anderlecht-supporter”, vermoedt Bob Peeters. Geert De Vlieger vond het allemaal erg ongepast. “Op het moment dat het voetbal op zijn grondvesten davert, is het toch slimmer om uit de schijnwerpers te blijven en zeker niet te provoceren. Want dit is provocatie. Op dit moment heeft hij in het voetbalmilieu niets te zoeken. Ook van die advocaat vind ik dat onverstandig.”

Presentator Gilles De Coster kon nog wel begrijpen dat het om een statement zou gaan mocht Veljkovic zijn onschuld willen inroepen (zoals bij Bayat), maar in zijn rol van spijtoptant is dat natuurlijk niet het geval. Bob Peeters: “Hij mag toch naar het voetbal gaan kijken. Alleen is dan wel het logische gevolg dat je iedereen tegen je krijgt, wanneer je buiten komt.”

