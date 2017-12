'Teo' bijt terug in open brief: "Het is niet omdat het minder loopt, dat men die prestaties ongestraft kan gebruiken om valse info te verspreiden" Pieter-Jan Calcoen

06u00 0 Photo News Anderlecht Een wonder! Lukasz Teodorczyk (26) heeft van zich laten horen. Op zijn officiële Facebookpagina reageert de Anderlecht-spits op de kritiek van de voorbije maanden.

Poolse media waren er als de kippen bij om zijn open brief op te pikken. Ook voor hen is een teken van leven van international Lukasz Teodorczyk groot nieuws – de Pool van Anderlecht spreekt nooit, zelfs niet in zijn thuisland. Dat hij dat nu, in het Pools, wel doet via zijn Facebookpagina is naar eigen zeggen om “leugens de wereld uit te helpen."

“Ik heb de laatste tijd veel foute informatie over mezelf gelezen”, schrijft Teodorczyk. “Tot nu toe negeerde ik die berichten, maar ik vind het tijd om voor verduidelijking te zorgen. Het is niet omdat het momenteel op het veld minder loopt (hij zit aan amper drie goals in 15 competitieduels, red.), dat men die prestaties ongestraft kan gebruiken om valse info te verspreiden.”

Photo News

“Oorlog met ploegmaats”

In Polen suggereerde een journalist dat Teo op voet van oorlog leeft met zijn ploegmaats. “Maar ik zou willen dat die redacteur contact opneemt met mijn makkers, die ik zogezegd de hand niet schud. Ik heb een goed contact met alle jongens in de kleedkamer.” Dat laatste klopt ook, want op Neerpede is de aanvaller graag gezien.

Daarnaast komt Teodorczyks afwezigheid op het Gala van de Gouden Schoen aan bod. Hij was toen één van de kanshebbers om de trofee te winnen. “Maar ik had andere verplichtingen. Niemand weet waarom ik er niet was, maar het was hoe dan ook niet zo dat ik niet opdaagde omdat ik geen zin had, ook al is dat misschien leuk om te schrijven.”

Photo News

Eveneens een thema: de middelvinger van de voormalige topschutter. Die toonde hij vorig seizoen aan een fotograaf en het publiek van Club Brugge, waarvoor hij trouwens een boete kreeg. “Ik besef dat dat geen welopgevoed gedrag was”, staat er te lezen. “Ik ben er dan ook niet trots op, maar ik zou graag hebben dat die kwestie nu wordt afgesloten. Het is gewoon gebeurd omdat ik mijn familie niet wil laten beledigen. Ook mijn natrap (aan Aidoo van RC Genk, red.) kwam er in een vlaag van frustratie. Ik heb me daar evenwel voor verontschuldigd en ben gestraft.”

“Binnenkort scoren”

Tot slot is Teodorczyk hoopvol voor de toekomst. “Ik voel dat ik binnenkort opnieuw aan scoren zal toekomen. Wat me nu overkomt, gebeurt met de allerbeste, maar dat mag geen reden zijn om slecht over mij te schrijven. Ik blijf in elk geval hard werken. En zoals jullie allemaal weten: hard werk loont altijd. We moeten gewoon geduld hebben.”

BELGA