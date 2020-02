‘Taxi’ uit Jamaica voor Anderlecht: “Ik weet één ding, ik ga er veel spelers aflopen” ODBS

15u07 0 Anderelcht Wat Kemar Lawrence straks op het veld Anderlecht bijbrengt, is nog niet zeker. Zelf waarschuwt hij de tegenstanders nu al voor zijn snelheid en tackles. Maar voor een snuifje ongedwongen Jamaicaanse flair en durf zorgt de linkerflankverdediger (27) ongetwijfeld. "Usain Bolt? Neen, hij inspireerde me niet. Ricardo Gardner daarentegen...”

Een paspoort waarvan alle blaadjes volgestempeld waren, zorgde er haast voor dat zijn transfer van New York Red Bulls afketste. Zo ver kwam het niet, maar Lawrence zag zich wel genoodzaakt terug naar Jamaica te reizen om de papiermolen in orde te brengen. Waardoor zijn debuut even op zich laat wachten. De belangrijke uitmatch bij KV Mechelen, waarvoor hij wel speelgerechtigd is, komt nog te vroeg. “Pas over een goeie week of twee, moet ik wedstrijdfit zijn”, aldus Lawrence deze middag bij zijn officiële voorstelling op Anderlecht. “Ik heb ook twee maanden niet meer gespeeld na het einde van de competitie in Amerika.”

Laat ons zeggen dat het hoofd van Bolt nu meer op carnaval staat Kemar Lawrence

De bijnaam van Lawrence is ‘Taxi’. “Die heb ik te danken aan mijn schooltijd. Ik ging naar een van de topscholen in Jamaica en toen onze sportleraar me voor het eerst zag lopen, doopte hij me meteen om tot taxi. Je moet weten dat de Jamaicaanse taxichauffeurs de snelsten ter wereld zijn. Mijn topsnelheid? Die ken ik niet meteen, maar ik ben wel zeker van één ding: ik ga er hier veel jongens aflopen. Ook om mijn tackles sta ik bekend. Die zijn toch wat anders dan wat jullie hier kennen. Zuiver hoor, maar agressief. Ik hou als flankverdediger ook van aanvallen en ben uit op assists en goals. Maar de coaches en fans moeten zich geen zorgen maken: ik ben in de eerste plaats een verdediger.”

Lawrence stelt ook dat hij geen schrik heeft om in een ploeg te komen die onder zware druk staat om alsnog play-off 1 te spelen. “Angst ken ik niet. Ik ben een Jamaicaan... Anders zou ik nu nog daar zitten en niet hier. Met de nationale ploeg speelde ik al eens rechtstreeks tegen Messi. Dan moet je ook niet bang zijn maar vooral slim. Hem naar zijn minder goeie rechter laten uitwijken. Het systeem van Anderlecht moet me liggen. Het is zo’n beetje zoals we ook in New York speelden. De nadruk op balbezit, in de wetenschap om bij balverlies meteen hoog druk te zetten om de ruimtes klein te houden en de bal snel te heroveren.”

Wie Jamaica zegt, zegt ook meteen Usain Bolt. “Ik heb hem al wel meerdere keren ontmoet en hij gaat naar dezelfde gym... (lacht) maar laat ons zeggen dat zijn hoofd nu meer op carnaval staat. Als ik een inspiratiebron moet noemen, zou dat toch veel meer een van de vele Jamaicaanse voetballers zijn die het in Engeland maakten. Bijvoorbeeld Ricardo Gardner (ex-speler van onder andere Bolton, nvdr). Hij speelde ook voor dezelfde club in Jamaica als de mijne: Harbour View.”

