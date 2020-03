Exclusief voor abonnees "Sportief directeur Michael Verschueren is bij de herschikking van het organigram uitgekleed tot boekhouder” Huiscolumnist Hugo Camps snoeihard voor Anderlecht Hugo Camps

17 maart 2020

08u37 2

Er loopt een doodongelukkig man rond op Neerpede. Sportief directeur Michael Verschueren is bij de herschikking van het organigram uitgekleed tot boekhouder. Hij mag de centjes tellen. Zijn zogenaamde kompaan Peter Verbeke is de nieuwe Head of Sports. In mensentaal: sportief leider.

De club is nu in handen van CEO Karel Van Eetvelt en zijn superadviseur Wouter Vandenhaute. Of zou het niet omgekeerd zijn? Woutertje heeft niet de klank van een tweede viool. Hij rijdt de orkestmeester meestal helemaal los.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis