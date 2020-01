“Spitsen kan je nooit genoeg hebben”, zegt Anderlecht-coach Vercauteren. En toch heeft hij er maar één Pieter-Jan Calcoen

13 januari 2020

09u38 0 Anderlecht O ironie. Anderlecht heeft een kern van meer dan dertig voetballers, maar slechts één spits die naam waardig. Frank Vercauteren erkent het probleem. “We kunnen een toevoeging gebruiken.”

Alsof de hele wereld weet: Anderlecht zoekt voorin versterking. Op sociale media is de stroom aan geruchten onophoudelijk. John Guidetti van Alavés, Loïs Diony (Saint-Étienne), zelfs Lukasz Teodorczyk deed de voorbije dagen de ronde, waarna Anderlecht telkens ontkende. De realiteit is dat paars-wit momenteel maar één echte spits heeft: Kemar Roofe, die bovendien de laatste dagen met de kuit sukkelde.

Het is zeker zo dat we nog een toevoeging kunnen gebruiken. Maar áls we iets halen, moet het een onmiddellijke meerwaarde zijn Frank Vercauteren

Frank Vercauteren zou graag een extra aanvaller verwelkomen. Na het vertrek van Isaac Kiese Thelin, die hij de laatste weken vergeefs probeerde te overtuigen om toch te blijven, heeft hij voorin nauwelijks wisselopties. En da’s zorgwekkend. “Ik vind namelijk dat je nooit genoeg aanvallers hebt”, aldus Vercauteren. De Anderlecht-T1 heeft er... te weinig.

“Het is zeker zo dat we nog een toevoeging kunnen gebruiken. Maar áls we iets halen, moet het een onmiddellijke meerwaarde zijn. We hebben diepgang en snelheid nodig. Efficiëntie voor doel ook.” Het lijkt een te complexe wenslijst, Vercauteren vindt van niet. “Het is mogelijk.” Om er snel aan toe te voegen: “Maar het is afwachten. Iedereen kent onze situatie.” Kortom: eerst verkopen, nadien - misschien (!) - de groep versterken.

Op korte termijn rekent Vercauteren niet op de volgens zijn entourage fitte Landry Dimata -”Ik heb hem nog niet op het veld gezien, dat is duidelijk” -, terwijl hij Nacer Chadli hoogstens als een noodoplossing beschouwt. Het is dus behelpen. Zo nam Anderlecht belofte Antoine Colassin (18) mee op oefenkamp. De tiener was oké tegen Lugano en blijft waarschijnlijk bij de A-kern, maar Vercauteren blijft voorzichtig. “Hij kan ons iets bijbrengen. Alleen is het onverstandig om vooruit te lopen op de zaken. We mogen die jongen niet te veel druk bezorgen. Maar Antoine heeft absoluut potentieel.”

Uitgaand is Vercauteren relaxed, ondanks de belangstelling voor Elias Cobbaut en de mogelijke exits van Davy Roef, Thomas Didillon en Adrien Trebel. “Ik ga niemand tegenhouden tegen zijn zin. Ik heb dat eens gedaan met Aruna, dat is niet goed uitgedraaid (de Gouden Schoen haalde niet meer zijn beste niveau, red.). Als iemand gaat, vangen we dat op.”

Gesloten trainingen

Over de stage an sich was Vercauteren tevreden. “Er was niks dat stoorde.” Zeker de supporters of pers niet: Anderlecht sloot het gros van zijn trainingen - na de winterbreak zullen de zeges wellicht binnenstrómen. Vercauteren vond het vreemd dat die aanpak tot ongenoegen leidde. “Want er zijn simpelweg dingen die niet voor iedereen bestemd zijn”, verdedigde hij de doeken langs het veld. “Anders kunnen we beter meteen alles zelf filmen en naar Club Brugge sturen. Uiteindelijk doen we dit in het belang van de club. De journalisten en fans moeten dat accepteren. Hier is over nagedacht, hé, we doen dit niet om te irriteren.”

De opmerking dat Club, dat in Qatar wél zijn deuren opengooide, veel beter draait, wuifde Vercauteren weg. “Iedereen mag doen wat hij wil. Wij zijn gewoon professioneel. Bij Real raak je ook niet binnen.”

Als dat de maatstaf is, belooft 2020 mooi te worden.