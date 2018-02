"Een psycholoog? Dat is geen brandweerman, hé" Vanhaezebrouck mist – ondanks terugkeer Kara – leiders en wil externe hulp Pieter-Jan Calcoen

13 februari 2018

05u30 0 Anderlecht Het blijft te weinig. Zelfs nu Kara terug is, telt Anderlecht slechts twee leiders – Gerkens en de Senegalees. Dan toch een psycholoog inschakelen? «In déze omstandigheden is helpen moeilijk.»

«Wie de anderen zou kunnen meetrekken?» Hein Vanhaezebrouck rolde met de ogen toen de vraag over het gebrek aan leiderschap in zijn team aan bod kwam. Finaal antwoordde hij toch: «Pieter Gerkens – hij is een jongen die durft opstaan als het nodig is. (twijfelend) En Kara misschien?»

In dat opzicht goed nieuws voor de – dixit Hein – ‘dooie’ Anderlecht-groep: Kara Mbodj is sinds gisteren terug op Neerpede. De Senegalees, die zich eind vorig jaar liet opereren aan de knie, zat de voorbije weken in zijn thuisland om te revalideren. Eerstdaags moet Kara nog naar Barcelona op controle bij dokter Ramón Cugat, maar de bedoeling is om de rest van zijn herstel bij Anderlecht af te werken. En dus is het logische gevolg dat de kleedkamer nu een extra leider telt – het kan alleen maar helpen, toch?

