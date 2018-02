"Constant Vanden Stock zou zich al tien keer in zijn graf omgedraaid hebben" Deschacht naar B-kern als symptoom van Anderlecht-crisis: dit zeggen de Anderlechtlegendes Bart Fieremans

14 februari 2018

12u35

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht De verwijzing van Olivier Deschacht naar de B-kern van Anderlecht slaat in als een bom, ook bij ex-Anderlechtcoryfeeën Hugo Broos, Gilles Van Binst en Paul Van Himst die zich afvragen wat Deschacht mispeuterd heeft “Bij zo’n boegbeeld zou Anderlecht duidelijker mogen communiceren”, luidt het.

Hugo Broos: “Anderlecht is de draad kwijt. Punt.”

“Zolang we niet weten waarom hij naar de B-kern is gestuurd, is het moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Volgens mij moet het vergrijp redelijk zwaar zijn, anders geef je een boete, mocht het bijvoorbeeld louter om kritiek gaan. Ik heb vroeger ook spelers naar de B-kern gestuurd, omdat ze gevochten hadden in de kleedkamer. Als de overtreding zwaar genoeg is, mag de status van een speler geen rol spelen. Iedereen moet zich aan de regels zeggen, dan het mag in principe geen argument zijn: ‘We gaan hem minder straffen omdat hij al zoveel jaren bij Anderlecht speelt.’ Maar Anderlecht mag meer uitleg geven of duidelijker communiceren. Is de reden zo groot dat ze Deschacht willen sparen door niets te zeggen? Gissingen of halve waarheden kunnen soms nog erger zijn.”

“Anderlecht staat de laatste weken niet positief in de actualiteit. Anderlecht is de draad kwijt. Punt. Dit is heel erg voor een club van die status. Ik denk dat er iemand zich in zijn graf (doelt op Constant Vanden Stock, red.) al tien keer omgedraaid heeft. De coach die niet content is, de verkoop die niet Anderlechtwaardig gebeurd is, allerlei negatieve verhalen over transfers en dan komt dit er nog eens bij. Ik kan me niet voorstellen dat deze situatie ooit zou kunnen gebeurd zijn onder Constant Vanden Stock.”

Gilles Van Binst: “Grootste vernedering die je die jongen kan aandoen”

“Met de staat van verdienste van Deschacht is dit de grootste vernedering die je die jongen kan aandoen. Het lijkt erop dat Anderlecht lange tenen heeft. Ik ken Deschacht als een modelploegspeler, een correcte gast. In het begin van het seizoen mocht hij niet weg omdat hij zo goed voor de ploeg is. Wat gaat het binnen twee weken zijn? Het stormt op Anderlecht nu, het is typisch voor een crisis. Als het goed draait, mag je je als speler vanalles permitteren. Als het slecht gaat, mag je je niks permitteren. Er is maar een middel om hier uit te komen: winnen. Maar ik zie het somber in voor Anderlecht vrijdag op STVV – zonder Kums en Dendoncker. Als ze daar niet winnen is het ‘la revolución’.”

Paul Van Himst: “Heel eigenaardig”

“Ik weet niet wat er precies gebeurd is, en als Anderlecht niet de waarheid wil zeggen, is het moeilijk om daarover te oordelen. Op dit moment gaat het om interne keuken. Ik kan alleen zeggen dat ik de beslissing heel eigenaardig vind. Het contract van Deschacht is altijd verlengd geweest, hij was een echte clubspeler. Ik ben zeer benieuwd naar de reden.”