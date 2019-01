‘Persona non grata’ Mogi Bayat maakt zijn rentree op Anderlecht ODBS

Nadat hij vorige maand ook al de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op Mambourg bijwoonde, maakte Mogi Bayat na het voetbalschandaal vanavond opnieuw kennis met een van zijn natuurlijke habitats: het Constant Vanden Stock-stadion. Het was een opvallend goedgeluimde Bayat, die naast de gekwetste Franse middenvelder Adrien Trebel -een van zijn cliënten die altijd de steun aan Bayat is blijven betuigen- Anderlecht tegen Eupen volgde.

Bayat is door de Anderlecht-top na het voetbalschandaal dan wel uitgeroepen tot ‘persona non grata’ binnen de club, dat belette hem niet om vanavond de wedstrijd bij te wonen als was er van een ‘Operatie Propere Handen’ nooit sprake geweest. Bayat is vrijgelaten onder voorwaarden in de fraudezaak in het Belgische voetbal. De broer van Charleroi-baas Mehdi onderhield vooral goeie relaties met Herman Van Holsbeeck, vorig seizoen aan de kant gezet in het Astridpark. Naast Trebel heeft Bayat ook onder andere Sven Kums in zijn portefeuille.