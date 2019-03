“Nog 30 punten te verdienen en we hebben er zes minder dan de leider. Maak zelf de rekening, hé”: en of ze het zien zitten in Anderlecht YP

17 maart 2019

22u01

Bron: Sporza, Voetbalkrant 4 Anderlecht Dankzij de 0-2-zege op het veld van KV Oostende vanavond duikt Anderlecht play-off 1 in met zes punten minder dan leider Genk en twee minder dan eerste achtervolger Club Brugge. En ze zien het zitten in onze hoofdstad.

Coach Fred Rutten was na afloop een tevreden man. “Over de eerste helft ben ik heel tevreden, die was gewoon goed. Maar we hadden bij de rust 0-2 moeten voor staan. Na de rust was het wat minder, maar we maken toch nog een mooie goal. Dan verwacht je dat je op de counter nog gaat kunnen scoren, maar uiteindelijk was het in de laatste vijf minuten nog even bibberen. We hadden de match al vroeger op slot moeten gooien. Dat heeft allemaal te maken met hoe het dit jaar tot dusver is gelopen voor ons. Bij 0-1 ben je nog niet helemaal zeker van winst en bij een paar spelers sluipt de schrik er dan wat in. Als we dat eruit krijgen, kan dit team nog groeien. Misschien kan dit seizoen nog een mooie verrassing brengen. Het team krijgt vertrouwen en de automatismen komen ook langzaam. Dat moet vertrouwen geven in de play-offs.”

Ook Yari Verschaeren deed weer meer dan zijn duit in het zakje. De 17-jarige creatieveling nam beide assists voor zijn rekening. ‘Ik ben blij met mijn wedstrijd en vooral ook met de drie punten”, aldus de youngster. “In het begin had ik het wat moeilijk omdat ik de bal wat kort moest komen vragen. In de tweede helft heb ik geprobeerd om de bal wat dieper te vragen en dat lukte ook beter. Op het einde begon ik wat moe te worden, maar ik kon nog één sprint trekken. Het is mooi dat dat nog iets opleverde. Ik denk dat in de play-offs alles nog mogelijk is.”

Voor doelman Thomas Didillon, één van de andere uitblinkers dit seizoen bij Anderlecht, kunnen de play-offs niet snel genoeg beginnen. “We hebben onze job gedaan. Niet alles was rooskleurig, maar de organisatie stond er wel. Dat we die clean sheets kunnen behalen is heel belangrijk. Als we de nul houden, winnen we. Dat was eerder dit seizoen wel wat anders. Die stabiliteit is belangrijk. Of ik in de beste periode van mijn carrière zit? Misschien wel, maar ik ben nog geen 34 ook natuurlijk. Ik hoop dat het beste nog moet komen, maar het is belangrijk voor de ploeg dat ze weten dat hun doelman in vorm is”, aldus de Fransman, die hyperambitieus de play-offs ingaat. “Er zijn nog 30 punten te verdienen en we hebben zes punten minder dan de leider. Maak zelf de rekening”, besloot hij met een knipoog.