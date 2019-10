“Net 5 taarten meegebracht voor verjaardag”: Arnesen vertelt voor het eerst over pijnlijk ontslag bij Anderlecht Redactie

15 oktober 2019

17u19

Bron: FC Arnesen, Ekstra Bladet 1 Anderlecht Zijn ontslag bij Anderlecht was geen verrassing voor Frank Arnesen. “Ze hebben me in de laatste maand van de transfermarkt niet gebruikt.” Maar het moment waarop de Deense technisch directeur werd bedankt voor bewezen diensten, was pijnlijk. “Ik had net vijf taarten meegebracht voor mijn verjaardag”, zegt hij in de podcast ‘FC Arnesen’.

Frank Arnesen vierde op maandag 30 september zijn 63ste verjaardag. Enkele dagen later, op donderdag, nam de Deen taarten mee naar Anderlecht. “Dat is gebruikelijk. Wie jarig is, trakteert de collega’s”, zegt Arnesen in de podcast. Maar een feestelijke dag werd het allerminst voor Arnesen. “Ik nam de taarten mee op donderdag, omdat we dan om 11 uur onze wekelijkse vergadering hadden.” Maar een halfuur voor aanvang van die vergadering vroeg sportief directeur Michael Verschueren of Arnesen “vijf minuutjes had”. De Deen wist naar eigen zeggen al snel hoe laat het was. “Na vijf of tien seconden besefte ik dat het einde verhaal was voor mij bij Anderlecht.” Een pijnlijke samenloop, dus.

Er werden spelers gehaald, zoals Hendrik Van Crombrugge, waarvan ik niets wist tot ze op de club arriveerden Frank Arnesen

Arnesen noemt die donderdag 3 oktober in de podcast ook “zwarte donderdag”, maar geeft ook aan dat hij de beslissing van Anderlecht begrijpt. “Ontslagen worden is nooit leuk, maar ik kon de beslissing wel begrijpen”, aldus de man die Anderlecht met zijn lijvig contactenboekje aan versterkingen moest helpen. “In de laatste maand van de zomermercato hebben ze me eigenlijk niet meer gebruikt. Er werden spelers gehaald, zoals Hendrik Van Crombrugge, waarvan ik niets wist tot ze op de club arriveerden. Toen besefte ik wel dat mijn dagen bij Anderlecht geteld waren.”

Arnesen geeft dan ook aan dat hij niet met slaande deuren is vertrokken. “Ik nam kort afscheid van het scoutingsteam en heb ook de hele staf bedankt voor de samenwerking. Daarnaast heb ik hen ook succes gewenst en aangegeven dat ik hoop dat het project zal slagen.”