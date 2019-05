“Mocht ik bondscoach zijn, ik zou Kompany niet meer oproepen”



20 mei 2019

10u03 12

Kompany debuteerde in juli 2003 bij Anderlecht onder trainer Hugo Broos. Die zag in de 17-jarige Kompany toen al een leidersfiguur, maar heeft nu z’n twijfels. “Ik schrik ervan dat Anderlecht Kompany een rol als speler-trainer aanbiedt, zeker op dit moment. Zo’n functie lijkt me sowieso al niet evident, en om dat dan nog bij een topclub in crisis te doen? Zonder enige ervaring als trainer? Je bent als coach een hele week bezig met je ploeg en probeert iedereen tevreden te houden. Dan nog eens zelf op het veld staan in het weekend, lijkt mij heel moeilijk vol te houden. Maar goed, Anderlecht denkt dat hij daartoe in staat is, dus we zullen zien. Toen ik hem lanceerde bij Anderlecht zag ik natuurlijk al dat Kompany een sterke persoonlijkheid had. Hij was toen 17 en had het al in zich om de groep te leiden, zoals hij later ook bewees.” Volgens Broos is Kompany’s verhaal bij de Rode Duivels afgelopen. “De coach van Anderlecht die bij de Rode Duivels speelt? Dat kan niet, vind ik. Ik zou hem niet meer oproepen, mocht ik bondscoach zijn.”