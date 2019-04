‘Mister Michel’ ziet zijn zoon fans toespreken, net als hij: “’t Is een Verschueren hé. Ik ben fier op hem” Rudy Nuyens

09 april 2019

07u48 0 Anderlecht Michel Verschueren (88) had zondag een kleine ‘flashback’, toen hij zijn zoon Michael de ontevreden fans zag toespreken na de thuisnederlaag tegen Antwerp.

‘Mister Michel’ bracht de fans destijds meer dan eens tot bedaren in het eigen Vanden Stockstadion, maar 8 april 2000 staat hem nog als de dag van gisteren in het geheugen gegrift. Anderlecht kon toen de titel veroveren op het veld van Westerlo, maar paars-wit ging in het Kuipje de boot in met 5-0. Toen het na een uur 4-0 stond, dreigden de Anderlechtfans het veld te bestormen. Verschueren stapte naar zijn supporters en kon ze kalmeren. Na 17 minuten kon scheidsrechter Hayen de wedstrijd laten hervatten. “De ‘gendarmes’ vroegen me toen te helpen”, vertelt Verschueren senior. “Je moet daar niet fier op zijn, maar als je in zulke omstandigheden kan helpen, moet je dat doen. Ik ben toen tussen de heethoofden gaan staan. Toen Michael eraan begon, heb ik hem gezegd: ‘Als het minder gaat, moet je rekening houden met één zaak: de reactie van de supporters.’ Het is spijtig dat hij daar al zo snel mee te maken krijgt.”

Hoe dan ook nam Michael Verschueren zondag zijn verantwoordelijkheid op. “Hij heeft zijn kop uitgestoken, ik heb gehoord dat hij dat goed gedaan heeft”, zegt vader Michel. “Het is een Verschueren hé. Hij heeft niet graag dat ik dat zeg, hij wil niet beschouwd worden als ‘de zoon van’. Dat begrijp ik. Hij heeft het ook helemaal zelf gemaakt.”

Vader Verschueren ziet nog een verschil met zijn tussenkomsten vroeger: “Ik was al een icoon van de club, ik was voor de supporters ‘Mister Michel’ en ik werd gerespecteerd. Die status heeft Michael nog niet bereikt, daarvoor is hij nog niet lang genoeg aan de slag. Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben fier op Michael. Ik hoop dat de supporters vrijdag gekalmeerd zijn op Standard, temeer omdat ik geloof dat we het sportief nog kunnen rechttrekken.”