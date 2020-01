‘Man van 8 miljoen’ terug naar Anderlecht: huurcontract Sanneh verbroken Pieter-Jan Calcoen in Spanje

10 januari 2020

Zijn marktwaarde blijft maar kelderen. Op een paar handtekeningen na is het huurcontract van Bubacarr Sanneh (25) bij het Turkse Göztepe verbroken. De Gambiaanse verdediger, die vorig jaar voor maar liefst acht miljoen euro naar België verhuisde, kwam er aan nauwelijks twee competitiewedstrijden en was er niet gelukkig. Sanneh komt nu terug naar Anderlecht, de bedoeling is dat zijn entourage nog deze winter een oplossing vindt. Brøndby zou geïnteresseerd zijn.

Nog bij Anderlecht heeft de clubleiding Davy Roef (25) gepolst voor een contractverlenging. Zijn overeenkomst loopt af, maar de doelman wil niet blijven en graag elders eerste keuze worden. Het is niet uitgesloten dat het deze mercato nog tot een transfer komt. Dat is ook een optie voor Thomas Didillon (24).