“Linksback Anderlecht denkt eraan om even te stoppen”



PJC/TLB

23 juli 2020

07u38 0 Anderlecht Anderlecht maakt zich grote zorgen om Kemar Lawrence. De 27-jarige Jamaicaan vertoeft nog steeds in zijn thuisland omwille van familiale problemen, hij overweegt zelfs om even een break in te lassen.

Volgens de kranten van Het Mediahuis en ‘La Dernière Heure’ zit Kemar Lawrence mentaal aan de grond na het overlijden van zijn broer. Die reden wil men bij Anderlecht niet bevestigen - uit respect voor de privacy van de speler, wat te begrijpen valt -, maar er valt wel te horen dat de club zich ernstige zorgen maakt. In principe had Lawrence vorige week moeten terugkeren naar België, alleen vond hij de kracht toen niet. En de Jamaicaan denkt dat hij nóg rouwtijd nodig heeft, in die mate dat hij overweegt even te stoppen met voetballen. Het zou gaan om minstens een paar maanden.

Anderlecht staat permanent in contact met de verdediger en heeft begrip voor zijn situatie, maar het hoopt de speler wel snel terug te zien op Neerpede. Lawrence heeft sowieso al een fysieke achterstand en heeft dus dringend trainingen nodig om klaar te raken voor de competitiestart - wat nu al een moeilijk verhaal wordt. Bovendien zit RSCA niet dik in de linksbacks: zoals eerder geschreven komt Bogdan Mykhaylichenko (23) van Luhansk pas begin augustus naar de recordkampioen.

