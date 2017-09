"Lang geleden dat we zo'n zwakke Belgische kampioen zagen" en "Nog slechter dan aangekondigd": dit schreven buitenlandse kranten over prestatie Anderlecht Valerie Hardie

12u54 11 Photo News Anderlecht Anderlecht kreeg vernietigende commentaren van de buitenlandse pers na de 0-3-pandoering in de Champions League tegen Celtic. Een overzicht.

L'Equipe

-"PSG hoeft zich niet al te veel zorgen te maken, met of zonder Hein Vanhaezebrouck. Het is lang geleden dat we nog eens zo'n zwakke Belgische kampioen zagen."



-"Het is een team vol twijfels dat nu twee keer het pad kruist van PSG. De Parijzenaars zullen niet meer dan het minimum moeten doen tegen de enige vertegenwoordiger van het platte land in de CL als die het spel weigert te maken zoals gisteren."

Scotsman

-"Anderlecht was nog slechter dan aangekondigd."



-"Celtic had pech dat ze PSG en Bayern München lootten in hun poule, maar het zat hen blijkbaar wel mee met hun tegenstander uit de derde pot. Anderlecht, de Belgische kampioen, kende een vreselijk seizoensbegin. Ze wonnen wel hun laatste twee matchen na het ontslag van Rene Weiler maar ze lijken geen stap dichter te zijn om de magische formule te vinden waarmee ze vorig jaar tot in de kwartfinale van de Europa League raakten tegen Manchester United."



-"Ze deden enkele zaken wel goed - Henry Onyekuru was een bedreiging terwijl Sofianne Hanni op zijn minst één keer hoorde te scoren - maar eigenlijk waren ze middelmatig op hun best en rampzalig op hun slechtst."

Daily Mail

-"De spelers van Anderlecht kregen een bonus van 40.000 euro als ze wonnen. De buit kon nog het dubbele zijn geweest - het had weinig of geen verschil gemaakt."



-"Voor interimtrainer Nicolas Frutos was het alles of niets. Hij kreeg vier wedstrijden om zich te bewijzen na het ontslag van Rene Weiler maar zijn dak was aan het lekken, op het gevaar af van overstroming."

