‘In Youth We Trust’: Anderlecht geeft talentvolle tweelingbroers Agyei eerste contract

In Youth We Trust. 🟣⚪ À Neerpede depuis 5 ans. En nu voor nog 3 jaar. Proficiat pour votre 1er contrat, Enock & Eben. Read their full story on https://t.co/kT6M90YQSt pic.twitter.com/AHGgaw4MY8

RSC Anderlecht(@ rscanderlecht)