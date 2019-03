‘Illegale’ Anderlecht-verdediger Vranjes moest nacht doorbrengen in gesloten centrum IB

27 maart 2019

05u42

Bron: Belga 0 RSC Anderlecht Er komt geen einde aan de lijdensweg van Ognjen Vranjes bij Anderlecht. Toen hij maandagavond terugkeerde van een weekend in thuisland Bosnië werd hij aangehouden op de luchthaven van Charleroi omdat zijn verblijfsvergunning verlopen was. De voetballer bracht daarop noodgedwongen een nacht in een gesloten transitiecentrum door. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag.

Vranjes’ verblijfsvergunning was sinds vorige maand geschorst naar aanleiding van een juridisch conflict tussen paars-wit en Vranjes' gewezen huisbaas in de gemeente Anderlecht. RSCA had de huur van enkele appartementen opgezegd waarop de huisbaas naar de gemeente was gestapt. Daar liet hij Vranjes, intussen verhuisd naar een andere gemeente, van ambtshalve schrappen. Of Vranjes van de schrapping op de hoogte was, is niet duidelijk.

De politie in Charleroi liet Vranjes maandagavond een verklaring tekenen dat hij volgens de procedure zou teruggestuurd worden naar zijn land. Omdat er maandagavond geen vluchten meer naar Banja Luka vertrokken werd hij overgebracht naar Steenokkerzeel. Daar bracht hij de nacht door in het gesloten transitcentrum Caricole. Pas gisterenochtend kreeg de politie de nodige documenten in handen om Vranjes vrij te laten en opnieuw toegang te geven tot het grondgebied.