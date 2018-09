"Ik droom nog steeds van een grotere competitie": Najar over blessureleed, de 'crisis', Saelemakers, Trnava en de toekomst Frank Dekeyser

06u00 0 Anderlecht Man van vele oorlogen. Andy Najar (25) is intussen een ancien bij Anderlecht – sinds 2013 bij paars-wit. “Hier is altijd druk.” Over zijn blessures, de 'crisis' bij de Brusselaars, Alexis Saelemaekers, Trnava en zijn toekomst. "Ik droom nog steeds van een grotere competitie."

Over zijn blessures:

"Het was mentaal moeilijk. Mijn familie en de club hebben me goed geholpen. Na mijn operatie (aan de hamstrings, red.) een paar maanden geleden gaat het opnieuw beter. Die was noodzakelijk. Want ik trainde, speelde en viel geblesseerd uit - en dat drie keer na mekaar. (zucht) Niet fijn. Ik ben opnieuw helemaal fit. Ik had ook geen reactie na de match in Genk of na de training. Maar of ik elke wedstrijd ga kunnen spelen.... Het is een intense periode nu, de coach zal me - op mijn vraag - soms wat rust geven. Wees gerust: ze gaan me niet onder druk zetten om te spelen."

Over de 'crisis':

"We moeten sterk zijn, als een team spelen én doorgaan. We zijn nog aan het leren om samen te spelen. Maar ik denk wel dat we genoeg kwaliteit hebben. Anderlecht is dit seizoen misschien niet de grootste titelfavoriet - Club Brugge, Racing Genk zijn dat meer -, maar we zijn wel Anderlecht. Een ploeg die altijd een prijs pakt."

Over Trnava:

"Ik ken hen eigenlijk niet goed. Het wordt een belangrijke match - dat weten we. Of de druk niet te groot wordt bij verlies? Op Anderlecht is er altijd druk. Daar maken we ons geen zorgen over."

Over concurrent op rechts, Alexis Saelemaekers:

"Hij doet het uitstekend, is een goede speler. Hij lijkt een beetje op de jonge Najar, ja. Hij wordt volgens mij nog beter in de toekomst. Binnen een paar seizoenen kan hij zelfs in de nationale ploeg zitten."

Over zijn toekomst:

"Het is nog steeds mijn droom om te spelen in een grotere competitie en ik denk dat ik er ooit zal geraken. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik tekende tot slot een nieuw contract tot 2020. Die keuze was trouwens niet moeilijk voor mij."