“Het geloof in Kompany was en is er nog . Alleen duurt het langer dan verwacht om Anderlecht op de rails te krijgen” PDD/KDW

30 september 2019

14u02

Bron: VTM Nieuws 1

Na de 0-0 tegen Waasland-Beveren is de crisis compleet op Anderlecht. Ook de fans, die de voorbije weken onvoorwaardelijk positief bleven, uiten nu hun ongenoegen. “Het geloof bij sommigen begint stilaan weg te ebben”, aldus Frank Eeckhout van het Anderlecht Fanboard, het overkoepelende supportersorgaan van paars-wit. Alleen Kompany hoeft zich geen zorgen te maken. “Het geloof in Kompany was en is er nog steeds. Alleen duurt het langer dan verwacht om Anderlecht op de rails te krijgen.”

Nog volgens het Fanboard wordt het “quasi onmogelijk” voor paars-wit om play-off 1 te halen. “Anderlecht zou er goed aan doen dat openlijk te communiceren”, aldus ook Eeckhout. “De supporters behouden het vertrouwen in ‘The Process’. We moeten gewoon uit die negatieve spiraal geraken.”