"'Hein zei 'ik wil de bal', en iedereen is weer blij" STEPHAN KEYGNAERT

09u56 0 Jan De Meuleneir - Photo News Anderlecht Jasje uit, broeksriem uit, een tikje op de rug van zijn vrouw Esmeralda, en door de scanner van Glasgow Airport - voor Herman Van Holsbeeck (63) 'been there, done that'. Bijna vijftien jaar is hij algemeen manager van RSC Anderlecht. Zo veel trips, zo veel vreugde en ontgoocheling. Eén ding is altijd gebleven. "Dit is Anderlecht: it's a hell of a job." Maar afgeven? "Nooit. We gaan alweer vol voor de 35ste landstitel."

We hebben hier trainers gehad die na een Europese wedstrijd nog dezelfde nacht naar huis wilden vliegen", bedenkt Herman Van Holsbeeck, terwijl hij de suiker in zijn koffie doet. "Je lag niet voor 3 uur in bed. Ken je het? 's Anderendaags kom je een uurke later werken, en ook de volgende dagen ben je een wrak. Hein (Vanhaezebrouck, red.) kiest voor een ander ritme. Hij blijft overnachten - waardoor de spelers een keer een glaasje kunnen drinken -, 's morgens wordt getraind, en pas in de namiddag wordt naar huis gevlogen. Ik voel bij mezelf dat ik veel frisser ben - mijn vrouw zei me al: 'Amai, ge zijt precies fitter.' (lacht) En ook de spelers voelen er zich beter bij. 't Is iets kleins, maar kleine dingen maken het verschil in topvoetbal."

Donderdagochtend, 10 uur.

De regen slaat hard tegen het immense raam van het knusse bureau van Herman Van Holsbeeck in Neerpede, met uitzicht over de oefenvelden. Vanhaezebrouck gaf zijn spelers vrijaf. "Hein is hier ook niet", vertelt Van Holsbeeck. "Dat moet, geloof ik, de eerste keer zijn sinds hij trainer is bij ons - elke morgen om 8 uur steekt Hein de lichten aan... (roert in zijn koffie) 't Is een toptrainer."

Meneer Van Holsbeeck, het is weer fijn om op Anderlecht te komen, of om het vliegtuig te nemen met jullie. Met de komst van Vanhaezebrouck lijkt het wel of iedereen kan weer ademhalen - media, spelersgroep, bestuur... Wat is het? Zijn persoonlijkheid? Het voetbal dat hij nastreeft?

"Zijn manier van voetbal zien is de grootste reden. Hein vertelde op zijn eerste persconferentie: 'Ik wil de bal', en iedereen was meteen blij. Ik merk het verschil bij de sponsors. Er wordt veel makkelijker over een nederlaag tegen Bayern München gestapt omdat de mensen hebben gezien hoe de ploeg getracht heeft om met attractief voetbal haar voet te zetten naast Bayern. Als je óp Celtic gaat winnen met 60% balbezit, dan geeft dat een goed gevoel..."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee

Meer over sport

Anderlecht

sportdiscipline

voetbal

sportevenement