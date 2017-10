"Hein is Elvis niet": onze Chef Voetbal weet dat niemand op Anderlecht kan leven van de liefde alleen Stephan Keygnaert

"Ongelooflijk", schuddebolde Hein Van­haezebrouck. Het was negen uur, maandagavond, het miezerde, en aan zijn wagen in de Neerpedestraat stonden een fotograaf van deze krant en een cameraploeg van VTM. Inderdaad, ongelooflijk, máár drie mensen om lijfelijk aanwezig te zijn bij de finale onderhandelingen van de nieuwe trainer van Anderlecht. De verontwaardiging van Vanhaezebrouck was, mogen we hopen, ­ingegeven door vermoeidheid na vier uur praten met algemeen ­directeur Herman Van Holsbeeck. Zo niet dient iemand het hem uit te leggen. Je hebt de Jupiler Pro League, en je hebt RSC Anderlecht. Waar alles maal zoveel is - de aandacht, de kritiek, het eisen­pakket. 'Welcome Hein', gooide de pr-machine van de club gisterenmiddag de wereld in. Welkom in de wereld van mauve et blanc. Waar 'het ongelooflijke' normaal is.