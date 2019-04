“Fred, heb je een paar minuten?”: zo kwam de breuk tussen Anderlecht en Rutten uiteindelijk tot stand Pieter-Jan Calcoen

17 april 2019

06u48 7 Anderlecht Waarom rekken? Fred Rutten (56) gaf gisteren aan volgend seizoen sowieso niet te blijven, waarna Anderlecht in onderling overleg afscheid nam van zijn coach. Karim Belhocine (41) neemt over.

“Fred, heb je een paar minuten?”

Nadat Michael Verschueren maandagavond met de harde kern had overlegd over de clubvisie sprak hij gisterochtend op kantoor met coach Rutten. Verschueren opperde vrijblijvend om meer jeugd in te zetten de komende wedstrijden - op geen enkel moment drong hij zijn trainer bepaalde keuzes op. De Nederlander wilde weliswaar gedeeltelijk meegaan in dat verhaal - zo had hij er geen enkel probleem mee om jongens als Verschaeren, Bornauw en Amuzu op te stellen - maar hij was niet bereid om élke jongere zomaar kansen te gunnen, zo klinkt het in zijn entourage. Dat vond hij oneerlijk en hij meende dat die wissels geen garantie op succes waren.

Belhocine neemt over

In de daaropvolgende discussie zei Rutten ineens dat hij sowieso niet zinnens was om na het seizoen nog bij RSCA te blijven. Verschueren pikte daarop in dat het in die omstandigheden misschien beter was om meteen afscheid te nemen. Dat gebeurde ook: Anderlecht communiceerde rond kwart voor tien dat de samenwerking in onderling overleg was stopgezet. “Na drie dagen overleg wil Rutten geen deel uitmaken van het sportieve plan volgend seizoen”, stond er te lezen. “Hij wil de sportieve staf alle kansen geven om de toekomst optimaal voor te bereiden.”

Hij was een f*cking professional. En hij deed f*cking hard zijn best TD Arnesen over Rutten tegen de spelersgroep

Nog voor de spelers op het oefencomplex arriveerden, was Rutten alweer vertrokken. In de kleedkamer gaven Frank Arnesen en Verschueren duiding. TD Arnesen nam als eerste het woord en legde uit hoe de beslissing tot stand gekomen was. Daarna benadrukte de Deen, die een fan van Rutten was, dat de clubleiding het werk van de ex-coach geapprecieerd had. “Hij was een f*cking professional. En hij deed f*cking hard zijn best.” Vervolgens wees Verschueren de groep andermaal op zijn plichten. “Ik verwacht dat jullie álles geven. Zelfs Europees voetbal is niet uitgesloten.”

Arnesen en Verschueren stelden T2 Karim Belhocine, die eerder dit seizoen twee wedstrijden depanneerde na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck, aan als vervanger van Rutten. Belhocine krijgt daarbij de steun van Jonas De Roeck en Arno van Zwam, die met Rutten naar België was gekomen, maar nu wel aan boord blijft. “We gaan deze situatie verbeteren”, beloofde Belhocine bij Sporza. Hij geniet veel respect in de vestiaire.

Veel goeie wil

Tijdens de ochtendtraining - de sessie in de namiddag viel weg - merkten insiders alvast veel goeie wil op het oefenveld. Vooral jongens als Saelemaekers en Cobbaut, die onder Rutten geen kansen kregen, haalden opgelucht adem - zij hopen nu weer meer te spelen. Trebel liep evenmin hoog op met Rutten, hij gaf naar verluidt ook een gemotiveerde indruk. Er werd scherp getraind. Net als sommige spelers zijn de fans tevreden, de meesten vonden Rutten maar een grijze muis.

De verwachting is niet dat Anderlecht nog dit seizoen op zoek gaat naar een nieuwe trainer, maar er was niemand die dat wilde bevestigen. Om Rutten definitief op te volgen, lijkt andermaal Kasper Hjulmand (47) in beeld. Hij had in de winter een persoonlijk akkoord met RSCA, toen liet Nordsjaelland hem niet gaan en tekende finaal Rutten. Nu is Hjulmand wel vrij en hij wil graag naar het buitenland. Zijn makelaar ontkent voorlopig elk contact met de recordkampioen.

In de wandelgangen van Anderlecht bleef men op de vlakte over het trainersdossier richting voorbereiding: “De club bekijkt meerdere opties. Nu doen we er eerst alles aan om zo snel mogelijk weer matchen te winnen.” Rutten was niet bereikbaar voor commentaar.