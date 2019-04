“Er moest iets veranderen” en “Rutten niet enige schuldige”: meningen bij paars-witte clubiconen verdeeld TLB/TV

11u23 0 Anderlecht Fred Rutten is sinds deze voormiddag niet langer de trainer van RSC Anderlecht. Wij gingen even luisteren bij Paul Van Himst, Erwin Vandenbergh, Alex Czerniatynski, Georges Heylens, Walter Baseggio en Jacky Munaron, zes clubiconen bij paars-wit. Zij zijn het er unaniem over eens dat er íets moest veranderen bij de club van hun hart, maar over hoe het nu wél verder moet, zijn de meningen verdeeld:

Van Himst: “Er moest iets veranderen”

“Ik wil daar nog niet te veel over kwijt, want ik ben niet helemaal op de hoogte van wat er zich juist heeft afgespeeld of wat er leeft binnen de groep. Het is wel duidelijk dat Rutten het moeilijk heeft gehad en het waarschijnlijk zelf niet meer zag zitten. Hij kon de spelers ook niet meer gemotiveerd krijgen, lijkt me. Dan is het beter dat iemand anders het overneemt. Wie dat zal zijn, kan ik ook niet zeggen. In eerste instantie zal dat een T2 zijn, vermoed ik. Maar die staat meteen voor een moeilijke opdracht om toch nog iets te redden van die laatste zes matchen. In ieder geval, als je Anderlecht zijn laatste wedstrijden zag spelen, moest er wel iets veranderen.”

Georges Heylens: “Altijd gezegd dat hij niet lang zou blijven”

“Ik heb altijd gezegd dat hij niet lang zou blijven. Rutten is een goede trainer, maar niet voor Anderlecht. Zijn reacties na sommige wedstrijden of zelfs op training, waren niet echt Anderlechtwaardig. De dag van vandaag kan de club enkel vooruit met een hele goede trainer die de nodige ervaring heeft en weet waarover hij spreekt. In het beste geval een trainer die gekend is op Anderlecht en geen aanpassingstijd nodig heeft. Alleen zo kan de kern terug vertrouwen krijgen in de trainer en omgekeerd. Anderlecht heeft geen tijd om iets op te bouwen. Daar had ik al enkele maanden geleden voor gewaarschuwd.”

Czerniatynski: “Rutten is niet enige schuldige”

“Het is typisch dat de trainer de rekening betaalt”, aldus Alex Czerniatynski, ex-spits van paars-wit. “Bij Anderlecht weet je als trainer nooit hoelang je zal mogen blijven. In het geval van Rutten was het dus niet lang. En dat vind ik ergens wel jammer, want hij lijkt me wel een goeie kerel te zijn. Maar bij Anderlecht zijn de resultaten natuurlijk enorm belangrijk en als we eerlijk zijn: ook Rutten kon die niet boeken. Dat is zeker niet alleen zijn fout. Het management mag de hand ook in eigen boezem steken, want de spelersgroep is kwalitatief gewoon niet goed genoeg.”

Vandenbergh: “Het mes snijdt langs twee kanten”

“Eigenlijk begrijp ik de beslissing van Rutten ergens wel. Voor mij treft hem ook niet veel schuld”, opent Erwin Vandenbergh (60), die tussen 1982 en 1986 de netten deed trillen voor paars-wit. “Het mes snijdt langs twee kanten. Rutten zal inmiddels wel kunnen inschatten wat er schort binnen de club en hij zal van mening zijn dat daar op dit moment weinig aan te doen valt. Waarschijnlijk wist hij ook wel al 100 procent zeker dat hij volgend seizoen geen trainer meer zou zijn en dan houdt hij misschien liever de eer aan zichzelf. Anderzijds laat hij de club wel in de steek, maar misschien is hij ook niet de man om Anderlecht uit het dal te halen. Maar het probleem is: ik zie niet in wie dat wel zal kunnen. Volgens mij is het vooral aan de mensen in de hogere functies om nu eens in actie te schieten. Anderlecht heeft voor volgend seizoen spelers nodig die een meerwaarde kunnen bieden, wapens voor een trainer om mee aan de slag te kúnnen gaan. Zolang die er niet zijn, wordt het voor elke trainer gewoon heel erg moeilijk.”

Walter Bassegio: “Wie wil er nu nog voor één maand trainer zijn?”

“Voor mij werd er in januari al de verkeerde keuze gemaakt door Rutten aan te stellen. Dat bedoel ik helemaal niet persoonlijk, maar toen al was duidelijk dat Anderlecht mikte op de rest van het seizoen. Na Vanhaezebrouck moest er iemand voor de lange termijn worden gekozen. Nu is het seizoen nog niet uit en moet de club voor de tweede keer worden gereorganiseerd. Daarom had ik in deze situatie toch doorgegaan met Rutten en na de play-offs alles op een rijtje gezet. Wie gaat er nu nog voor één maand trainer willen zijn? Na de schandalige match op Standard, die werd stopgezet door slecht supportersgedrag, is de catastrofe compleet geworden. Met acht punten achterstand op Antwerp moet alles worden gewonnen om Europees voetbal te halen en dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Ik respecteer de keuze van de club en Rutten, maar nu is het aan Anderlecht om de zaken op orde te stellen.”

Jacky Munaron: “Misschien zit er bepaalde strategie achter”

“Het nieuws heeft me toch wel verrast. Eerst Hein Vanhaezebrouck ontslagen en nu is Rutten ook alweer weg. Het houdt niet op”, zegt ex-Anderlecht-doelman Jacky Munaron. “Misschien past deze beslissing wel binnen een bepaalde strategie van het bestuur. Mogelijk willen ze die Deen (Kasper Hjulmand, red.) nog de kans geven om de spelersgroep te leren kennen. Hij kan de ploeg nog een handvol matchen met inzet zien spelen en de spelers ook op training aan het werk zien. Op die manier kan hij dan ook oordelen welke spelers hij volgend seizoen nog kan gebruiken en wie niet voldoet. Of hij de ideale man is om Anderlecht uit het slop te halen weet ik niet, maar ik neem aan dat Frank Arnesen hem wel goed zal kennen.”