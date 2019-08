Exclusief voor abonnees “Dure inschattingsfout”: onze Anderlechtwatcher over waarom Kiese Thelin de enige beschikbare spits is Pieter-Jan Calcoen

26 augustus 2019

06u00 0 Anderlecht De grote leegte. Het is eind augustus en ­Anderlecht heeft geen ‘negen’ die naam waardig. Achtergrondverhaal bij een inschattingsfout.

“We hebben er toch vier?” Wie eind mei bij ­Anderlecht informatie wil inwinnen over de ­zoektocht naar een nieuwe diepe spits, krijgt dat antwoord. ’t Is op dat moment zelfs te soft gesteld: er zijn er dan... vijf. In volgorde van belangrijkheid gaat het om de volgenden: Nany Dimata, Ivan ­Santini, Isaac Kiese Thelin en jongeren Mohammed Dauda en Olivier Dhauholou.

Een mens zou denken dat Anderlecht gezien dat ­beperkte potentieel, met bovendien een langdurig geblesseerde Dimata, een prioriteit zou maken van een extra negen. Wel, dat was niet zo, want “we ­hebben er al vier”.

Eind augustus kunnen we zeggen: een dure ­inschattingsfout.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis