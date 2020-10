“Dimata legt medische testen af bij Dijon” PJC

02 oktober 2020

12u35 2 Anderlecht Volgens de Franse pers is Nany Dimata (23) op weg naar de uitgang bij Anderlecht. Lokale collega’s melden dat de aanvaller zijn medische testen aflegt bij Dijon.

Anderlecht was altijd bereid mee te werken aan een vertrek aan goeie voorwaarden - lees: een lucratieve, definitieve transfer. Dimata, die in Frankrijk een meerjarig contract kan tekenen (wellicht voor drie seizoenen) is slechts tweede keus in de spits bij RSCA, na Nmecha. In het begin van het seizoen werd hij wel nog opgeroepen bij de Rode Duivels. Vincent Kompany sprak op zijn persconferentie kort over de mercato: “De club moet naar elk interessant voorstel luisteren, ik heb er goede hoop op dat we niet verzwakt raken.”

Lees ook:

De grootmachten ontcijferd: Anderlecht heerst op sociale media, meest waardevolle speler zit wel bij Club (+)