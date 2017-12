"De ref was de meest opvallende figuur op het veld. Zijn beslissingen waren in ons nadeel. Maar dat zijn we stilaan gewoon" Stephan Keygnaert

07u15 0 Photo News Anderlecht Is dit dezelfde ploeg die bij momenten voetballes gaf in Celtic Park? Met elf of met tien, Anderlecht was voor een keer onhandig áán de bal. "Er stond geen ploeg", was Vanhaezebrouck streng maar rechtvaardig. Anderlecht rest maar één ding, zondag in Olympia: winnen. Zoniet...

Anderlecht worstelde niet enkel met Charleroi, maar ook met zichzelf. En met scheidsrechter Visser.

“De ref was de meest opvallende figuur op het veld. Zijn beslissingen waren in ons nadeel. Maar dat zijn we stilaan gewoon”, vatte Vanhaezebrouck samen.

De wedstrijd was gedurende een kwartier een schimmenspel in een winderig regengordijn - Anderlecht met controle. Tot één lange bal paars-wit uit haar comfortzone haalde. Deschacht raakte Rezaei aan - “Nooit penalty”, vond Vanhaezebrouck -, die zelf de strafschop omzette.

De woede van Vanhaezebrouck is begrijpelijk, maar 'nóóit penalty' is een foute stelling. In tien dezelfde situaties zul je áltijd een paar refs hebben die de bal op de stip leggen.

De feeling die Visser daar miste, miste op zijn beurt Deschacht toen hij niet veel later Benavente bij zijn nekvel pakte en mocht inrukken. “Als je al geel hebt, moet je slimmer zijn”, oordeelde Vanhaezebrouck.

Gevolg: “Een achterstand ophalen tegen een ploeg als Charleroi is al lastig genoeg, laat staan met tien mensen.”

Knock-out

Tot daar kon je Anderlecht in het spel alles bij elkaar weinig verwijten. Maar wat ná de rust gebeurde, was ontluisterend.

Want Charleroi, ondanks de voorsprong en de speler meer, bleef het initiatief overlaten aan de thuisploeg. Je zou denken: Anderlecht en de bal, dat moet een goed huwelijk zijn. Nou...

“Er stond geen ploeg meer”, fulmineerde Vanhaezebrouck.

* Hein over de penalty...

“Dit was nooit penalty. Ik neem Deschacht niets kwalijk in deze fase. Zijn gele kaart is onterecht.”

* Hein over de rode kaart voor Deschacht...

“Als je reeds met geel staat, moet je slimmer zijn in zo'n fase. Hij weet dat hij een speler neertrekt die hem passeert.”

* Hein over de rode kaart voor Teo...

“Even daarvoor laat de ref het spel gewoon doorgaan na, in zijn oordeel, een simulatie van Benavente. Waarom voor preciés dezelfde fase fluit hij wél tegen Teo én geeft hij een gele kaart, goed wetende dat zoiets de uitsluiting betekent. Ik begrijp dat niet.”

* Hein over de videoref (die er niet was)

“We hebben echt geen geluk met de videoref. Als hij er is, zijn er geen betwistbare fases in de wedstrijd. Maar als we hem dan wél eens kunnen gebruiken, om beslissingen in ons nadeel te corrigeren, is de videoref er niet. Ik zoek hier helemaal niks achter, 't is echt malchance.”

* Hein over de titel van Charleroi

“Als Charleroi met voorsprong op de rest aan play-off 1 kan beginnen, kunnen ze kampioen worden. Als Charleroi met een kleine achterstand aan play-off 1 begint, zijn ze ook titelkandidaat. Nu, midden december, is het te vroeg om iets te zeggen.”

